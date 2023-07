È in corso un evento meteo storico in Sardegna e Sicilia, con temperature registrate in alcune località a 47°C, e picchi che potrebbero aver raggiunto addirittura i 48°C. Contestualmente, il Nord Italia è stato colpito da un prefrontale che ha causato nubifragi, downburst con danni causati da raffiche di vento orizzontali, e grandinate con chicchi di dimensioni fino a 5 cm di diametro.

Intensa Attività Temporalesca al Nord Italia

Un temporale di forte intensità ha interessato soprattutto la parte settentrionale del milanese. Un fortunale ha investito il settore Nord-Ovest di Milano con una vera e propria tempesta di fulmini, mentre la parte nord è stata colpita in pieno da un temporale associato a una super cella. Quest’ultima ha proseguito la sua traiettoria verso est, interessando anche la parte centro-orientale della Lombardia. Si prevede che nelle prossime ore il transito del fronte possa causare fenomeni di forte intensità, con la probabilità di grandinate di grosse dimensioni, soprattutto nelle aree dove la temperatura si mantiene sopra i 30°C.

Caldo Storico in Sardegna e Sicilia

Il caldo storico in Sardegna e Sicilia rappresenta un evento meteo di grande rilevanza. Nonostante ciò, talvolta può essere sottovalutato da alcuni meteorologi. Tuttavia, i dati attuali parlano chiaro: oggi pomeriggio si registrano 45°C su ampie aree di Sardegna e Sicilia, mentre nel Sud Italia si registrano 40°C in moltissime località. Sia in Sardegna che in Sicilia sono stati battuti dei record storici di temperatura. Particolarmente degno di nota è il valore di circa 47°C registrato a Olbia Costa Smeralda e Palermo.

Ondata di Calore Imminente

Nella giornata di domani, martedì 25 luglio, saranno la Puglia, il Molise e l’Abruzzo, ma soprattutto la Calabria e la Sicilia ionica ad essere sotto le correnti roventi. In queste regioni si potrebbero verificare picchi massimi estremi difficilmente prevedibili.

Il caldo continua ad essere protagonista, e la situazione è monitorata anche a livello internazionale. L’Organismo Internazionale di Meteorologia evidenzia infatti che tre aree del nostro emisfero sono attualmente investite da un’ondata di calore record. Questo evento meteo si sta rivelando, senza ombra di dubbio, storico.

Concludiamo riconfermando il titolo: È meteo storia: 48 gradi tra Sardegna e Sicilia. Grandine gigante al Nord Italia, peggiora nelle prossime ore.