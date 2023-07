Dopo il weekend dal meteo movimentato, caratterizzato dall’afflusso d’aria fresca ed instabile su tutta Italia, lo scenario per l’inizio della nuova settimana rimarrà ancora un po’ incerto. La prima parte di Luglio trascorrerà così in un contesto meteo non proprio estivo, ma presto ci sarà un nuovo grande ribaltone.

L’alta pressione faticherà a riprendere forza sul bacino del Mediterraneo, lasciando il nostro Paese un po’ scoperto. Una vasta circolazione depressionaria, posizionata tra Gran Bretagna e Scandinavia, convoglierà rapidi impulsi instabili che avranno modo di lambire l’Italia.

Le regioni settentrionali e in parte quelle centrali risentiranno dell’instabilità nella prima metà di settimana, con occasione per frequenti temporali soprattutto diurni. Il Sud e le due Isole Maggiori risentiranno maggiormente della protezione anticiclonica e qui il bel tempo estivo risulterà pressoché assicurato.

Nel dettaglio, già lunedì un primo fronte instabile rinnoverà rovesci e temporali su Alpi e Prealpi, ma tra tardo pomeriggio e sera anche in Val Padana con rischio di fenomeni localmente intensi con grandine. Qualche spot temporalesco interesserà anche l’Appennino Centro-Settentrionale, specie i versanti adriatici.

Verso caldo in aumento dal 6-7 Luglio

L’instabilità sembra destinata a raggiungere il culmine martedì, quando i temporali interesseranno ancora il Nord sino a molte aree di pianura, così come le zone interne del Centro-Sud nel pomeriggio. Da mercoledì l’instabilità tenderà un po’ a ridimensionarsi, soprattutto al Centro-Sud.

Nella parte centrale della settimana si inizieranno ad avvertire gli effetti della progressiva espansione del promontorio anticiclonico nord-africano verso il Mediterraneo Centro-Occidentale. La rimonta dell’anticiclone si innescherà a seguito dell’affondo della depressione del Nord Europa in Atlantico.

Quest’anticiclone traghetterà masse d’aria via via più calde di matrice subtropicale, che si faranno sentire sull’Italia già dal 6-7 luglio, ma inizialmente solo al Sud e sulle Isole Maggiori. Nel weekend l’anticiclone africano potrebbe gonfiarsi a dismisura abbracciando tutta Italia.

In linea generale, ci attendiamo una generale accentuazione del caldo soprattutto dal prossimo weekend, con una potente bolla anticiclonica che sposterà il proprio cuore tra Spagna e l’Italia. C’è la possibilità di una lunga ondata di caldo, che potrebbe farsi più sentire nella settimana successiva dal 10 Luglio.