L’Italia è nella fornace africana, ma il meteo inizia a mostrare i primi segnali di cambiamento. Il Nord attende i primi forti temporali legati ad infiltrazioni d’aria fresca atlantica, che contribuiranno anche ad un lieve calo delle temperature.

Inevitabile sarà il rischio di fenomeni temporaleschi violenti, per i contrasti termici esplosivi tra l’aria molto calda preesistente e quella più fresca in arrivo. Non mancherà il rischio di grandinate di grosse dimensioni, associate a colpi di vento.

Quando ci saranno i temporali? Un primo impulso ha già parzialmente coinvolto le pianure del Triveneto, in scivolamento dalle Alpi Orientali. Nei prossimi giorni avremo temporali decisamente più organizzati, stante il cedimento più evidente dell’anticiclone africano.

Tra tardo pomeriggio e sera di mercoledì nuovi temporali prenderanno vita sulle Alpi e Prealpi Centro-Orientali. Tra la sera e la notte I temporali, anche violenti, coinvolgeranno le pianure del Triveneto, per poi espandersi anche verso parte della Lombardia e dell’Emilia.

Attenuazione momentanea del caldo su parte d’Italia

L’instabilità parrebbe destinata ad accentuarsi giovedì e soprattutto venerdì, quando ci attende il transito di un fronte ben più organizzato. In quest’occasione la linea di temporali potrebbe portare fenomeni più diffusi anche in Val Padana, compresa l’area del Nord-Ovest.

L’affondo di questa linea d’instabilità dovrebbe parzialmente coinvolgere anche le regioni centrali, con qualche temporali soprattutto su alcuni settori della Toscana e del nord delle Marche. Non sono da escludere fenomeni occasionalmente forti.

Queste diverse ondate temporalesche riusciranno nell’intento di ridimensionare la calura, quanto meno al Nord dove tra giovedì e venerdì le temperature massime torneranno prossime alle medie. Qualche grado si perderà anche sul Centro Italia, mentre il caldo non mollerà la presa al Sud.

L’anticiclone africano, dopo un progressivo cedimento, tornerà a rialzare prepotentemente la testa già nel prossimo weekend e poi all’inizio della nuova settimana. Il grande caldo farà sul serio e ci sarà di nuovo un’escalation termica, con picchi potenzialmente da record.