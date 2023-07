L’Estate era iniziata molto a rilento, con meteo instabile per tutta la prima metà di Giugno. Poi è arrivato il primo caldo ma non è durato a lungo. Basti pensare che a cavallo fra fine Giugno e inizio Luglio l’Estate ha incontrato molte difficoltà e non sembrava assolutamente decollare.

Tutto è cambiato di colpo da circa una settimana a questa parte, con l’anticiclone africano entrato prepotentemente in scena. La calura assedia da giorni buona parte d’Italia e solo le regioni del Nord hanno risentito di un certo ridimensionamento a suon di temporali.

Ora, dopo una temporanea lieve flessione, l’anticiclone africano tornerà di nuovo a spingere con forza verso l’Italia, trainando una massa d’aria rovente di matrice sahariana. Arriverà aria ancora più infuocata di quella dei giorni scorsi e nel weekend pertanto assisteremo ad un nuovo aumento delle temperature.

Domenica il caldo diventerà molto ovunque molto intenso, con valori diffusamente sopra i 35 gradi su piane e valli interne. Sono attesi picchi sopra i 40 gradi in Sardegna, fino attorno ai 43 gradi. La soglia dei 40 gradi si toccherà anche al Sud, sul foggiano, sul cosentino, sul materano e sull’interno della Sicilia.

Il weekend rappresenterà però solo l’inizio di un’ondata di caldo eccezionale e smisurata, che diventerà ancora più potente nei primi giorni della prossima settimana. La bolla sahariana si porterà in pieno sull’Italia, con altissimi geopotenziali che schiacceranno e surriscalderanno ancor più la massa d’aria.

Il flusso rovente sahariano alimenterà la cupola subtropicale, che piazzerà i propri massimi sul cuore del Mediterraneo Centrale. Le termiche in quota previste a circa 1600 metri appaiono folli, con oltre due terzi del territorio nazionale abbracciati da valori addirittura superiori ai 26 gradi.

Questo si tradurrebbe in temperature eccezionalmente elevate al suolo, con valori che spesso potranno spingersi fino ai 42-44 gradi su valli interne del Centro-Sud. Tra Sardegna e Sicilia le nostre proiezioni stimano il raggiungimento di picchi di 46-47 gradi.

Ci sono quindi tutte le condizioni per potenziali nuovi record di caldo. Parliamo d’altronde di un’ondata di calore eccezionale e diretta in pieno sull’Italia, che potrebbe risultare più forte di quelle già eccezionali degli ultimi anni. L’Estate 2023 non poteva quindi sottrarsi all’ennesimo evento estremo.

Il nostro Paese rischia un evento epocale come furono gli oltre 42 gradi di Parigi di due anni fa e i 40 gradi di Londra registrati nell’estate 2022. Ormai non è altro che un’ulteriore conferma delle estati anni 2000, ormai sempre più estreme in fatto di ondate di caldo dall’Africa.