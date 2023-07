L’Estate si fa soffocante e ci attende una settimana nella quale si potrebbe scrivere una pagina di meteo storica. L’anticiclone africano è pronto a stringere l’Italia in una morsa mai vista prima e porterà uno scenario di meteo decisamente avverso a causa dell’eccessivo calore.

Mai come in questo caso bisognerà prendere sul serio le raccomandazioni come quelle di evitare di uscire, se non strettamente necessario, nelle ore diurne più calde. Sarà fondamentale idratarsi di frequente, in particolare le persone più anziane. Il caldo non concederà respiro tutto il giorno, talvolta anche la notte.

Le temperature aumenteranno ancora giorno dopo giorno, fino a raggiungere picchi del tutto estremi ed eccezionali, fino a 45 gradi ed oltre in alcune zone del Sud e delle Isole Maggiori. Sono attesi valori sino a 12-15 gradi sopra le medie e sarà alta la possibilità di raggiungere dei record.

Ci sarà da vivere un caldo davvero mostruoso, eppure l’Estate era iniziata davvero sotto un’altra veste. A Giugno avevamo sperimentato fresco e temporali nella prima parte, ma anche l’inizio di Luglio era stato fin troppo instabile.

Calura eccezionale e persistente

Tanti si chiedevano quando sarebbe arrivata la vera Estate, ma nessuno si sarebbe aspettato un evento del genere con l’improvviso anticiclone africano ad aprire la strada ad un’ondata di caldo eccezionale. Il caldo insiste da oltre una settimana, ma ora arriverà il peggio con alcuni giorni davvero di fuoco.

L’ondata di calore diventerà realmente eccezionale nei primi giorni della prossima settimana. La bolla sahariana si porterà in pieno sull’Italia, con altissimi geopotenziali che schiacceranno e surriscalderanno ancor più la massa d’aria. Il cuore dell’anticiclone africano si posizionerà a ridosso della Sardegna.

Fino a quando ci porteremo appresso questo caldo eccezionale? Va detto che, per quelle che sono le proiezioni, il caldo risulterà anche incredibilmente persistente. Solo nella seconda parte della prossima settimana un cedimento lieve della cupola africana aprirà la strada a temporali sul Nord.

Il caldo si ridimensionerà, seppur di poco, solo sul Nord Italia. Poche variazioni si avranno invece al Centro e soprattutto al Sud per il resto della settimana, con ancora caldo molto intenso. Solo nell’ultima settimana di Luglio si potrebbe tornare verso scenari più vicini alla normalità, ma si tratta solo di una possibile tendenza.