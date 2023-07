Luglio è trascorso all’insegna del meteo africano, con caldo eccezionale che ha investito soprattutto l’Italia del Centro-Sud. Il Nord è rimasto più al confine, alle prese con fasi di violenti temporali generati dal contrasto dell’aria afro mediterranea con quella più fresca atlantica.

Ora la situazione è tornata più tipica dell’Estate di casa nostra, visto che la bolla sahariana è stata finalmente scalzata dopo circa due settimane. Il caldo tornerà però a farsi sentire nei prossimi giorni, ma ben lontano dai livelli estremi sperimentati di recente.

Ci sono però novità meteo attese in parte nel weekend ma soprattutto per la prossima settimana, con un avvio di Agosto che potrebbe risultare piuttosto movimentato. Anzitutto, tra sabato e domenica ci sarà un passaggio temporalesco limitato al Nord Italia, a fronte del caldo estivo localmente intenso al Sud.

Una volta transitato questo fronte, l’inizio della prossima settimana non vedrà particolari scossoni almeno per lunedì. L’anticiclone riuscirà a garantire tempo stabile e sempre con temperature più elevate al Sud, ma senza eccessi ed in lieve calo rispetto al weekend.

Avvio Agosto più turbolento, caldo africano lontano

Il possibile colpo di scena potrebbe invece realizzarsi proprio nei primi giorni di Agosto, quando si potrebbe assistere al parziale sprofondamento verso sud della depressione anglo-scandinava. Correnti fresche ed instabili nord/occidentali saranno così pilotate verso l’Italia.

L’intrusione di quest’aria fresca accompagnerà un probabile fronte a cavallo fra martedì 1 e mercoledì 2 Agosto prima sulle Alpi e poi al Nord Italia. Vista l’energia in gioco e l’aria molto fresca che accompagnerà il fronte, non mancheranno temporali anche forti con colpi di vento e grandine.

La novità sarà legata al fatto che questo impulso instabile potrebbe scivolare più a sud e coinvolgere anche parte dell’Appennino e le regioni centrali adriatiche. L’aria fresca tenderà ad affluire e a portare un certo abbassamento termico.

Solo il Sud e le due Isole Maggiori dovrebbero rimanere sotto la piena influenza dell’anticiclone con caldo estivo moderato, molto più sopportabile. L’Italia sarà quindi divisa in due e per il momento il grande caldo africano si manterrà lontano probabilmente sino alla fine della prima decade agostana.