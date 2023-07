La percezione delle condizioni meteo estive è cambiata drasticamente negli ultimi anni, soprattutto per le generazioni più giovani. Chi è nato nel nuovo millennio ha conosciuto prevalentemente l’anticiclone africano, non avendo mai sperimentato l’anticiclone delle Azzorre, che un tempo caratterizzava le nostre estati mediterranee.

Il Ricordo dell’Anticiclone delle Azzorre

La Normalità di un Tempo

Un tempo, quando si parlava di estate mediterranea, si faceva riferimento all’anticiclone delle Azzorre. Questo fenomeno meteo era considerato la normalità, con temperature che raramente superavano i 30°C. L’eventualità di raggiungere i 35°C era vista come un’eccezione, un episodio di caldo eccessivo.

Il Fascino dell’Estate Mediterranea

Il clima mite e gradevole dell’anticiclone delle Azzorre rendeva l’Italia e gli altri paesi del Mediterraneo mete ambite per le vacanze estive. Le temperature non eccessive, seppur calde, erano un richiamo per turisti da tutto il mondo.

Ricerche autorevoli commissionate dai giganti del settore turistico prevedono una significativa variazione del flusso turistico nel prossimo decennio. Le città d’arte, come Roma e Firenze, così come la recentemente scoperta destinazione turistica Milano, subiranno i danni più significativi. Luglio e Agosto, con il loro calore estremo e afa insopportabile, stanno diventando sempre meno accoglienti per la maggioranza dei visitatori. Inoltre, anche le località costiere subiranno notevoli cambiamenti a causa dell’eccessiva calura.

Il Cambiamento Climatico e l’Anticiclone Africano

Il Riscaldamento Globale e le sue Conseguenze

Con l’avvento del riscaldamento globale e dei conseguenti cambiamenti climatici, anche il Mediterraneo ha subito delle trasformazioni. L’anticiclone delle Azzorre ha ceduto il passo all’anticiclone africano, che ora domina le nostre estati. Quest’ultimo, un tempo ospite occasionale per 2-3 volte l’anno, ora si insedia stabilmente per lunghi periodi, alterando le condizioni meteo a cui eravamo abituati.

L’Anticiclone Africano: la Nuova Normalità

Il meteo estivo mediterraneo, come lo conoscevamo, sembra essere un ricordo lontano. L’anticiclone africano è diventato il protagonista indiscusso delle nostre estati, portando con sé temperature più elevate. Il processo di riscaldamento globale continua e, a meno di un cambiamento radicale, l’anticiclone africano rimarrà il protagonista delle nostre estati.

Conclusione

In conclusione, il meteo estivo che una volta caratterizzava il Mediterraneo è cambiato a causa del riscaldamento globale. L’anticiclone delle Azzorre, simbolo delle estati mediterranee, è stato sostituito dall’anticiclone africano, portando a una nuova normalità climatica. Questo cambiamento rappresenta una sfida per il futuro, che richiede un impegno collettivo per contrastare i cambiamenti climatici e preservare il nostro pianeta.