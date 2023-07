Da un’estate mediterranea a un’estate africana?

Il concetto di “estate mediterranea” sembra essere in discussione. Chi ha vissuto le estati mediterranee di qualche decennio fa, potrebbe notare come queste siano cambiate drasticamente. Le condizioni meteo, una volta prevedibili e costanti, sono ora caratterizzate da un caldo africano e da repentini cambiamenti climatici.

Il ritorno del caldo africano

Il caldo africano, con temperature che possono raggiungere i 40°C, sta diventando una costante delle estati mediterranee. Questo fenomeno, previsto per la prima settimana di Luglio, potrebbe colpire milioni di italiani e turisti che visitano le nostre affascinanti località turistiche.

Le previsioni meteo per l’estate

Il controllo dell’anticiclone africano

Secondo i centri di calcolo internazionali, l’anticiclone africano potrebbe riprendere il controllo del clima estivo. Questo anticiclone potrebbe essere più intenso rispetto a quello che ha caratterizzato la fase centrale del mese di Giugno, quando le temperature in alcune zone d’Italia hanno raggiunto valori estremi.

Le temperature previste per il mese di Luglio

Per avere un’idea delle possibili ondate di caldo nel mese di Luglio, è necessario osservare le temperature registrate nel Nordafrica. Queste non sembrano promettere nulla di buono. Infatti, durante la prima settimana di Luglio, le temperature in Italia potrebbero superare i 40°C in diverse località.

Conclusione

In conclusione, le condizioni meteo estive nel Mediterraneo stanno cambiando. L’anticiclone africano e le sue ondate di caldo stanno diventando una costante delle nostre estati, portando a riflettere sul concetto stesso di “estate mediterranea”.