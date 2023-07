Nel 2017, dopo vari periodi estivi con meteo insolito per questi anni, si ebbe verso fine mese una fase di caldo che prosegui in tutta la prima decade di agosto. In varie località fu peggiore, come intensità, rispetto al 2003, e ricordò quella terrificante del 1983. Negli ultimi tempi, molti di voi avranno sentito parlare delle notizie meteo relative alle temperature registrate nel 2022. Quest’anno è stato infatti catalogato come il più caldo mai registrato dalla nascita delle rilevazioni termiche.

Non c’erano incertezze a riguardo, dato che monitoriamo quotidianamente tutto ciò che riguarda il clima, compresi i bilanci termici a livello globale. Di fronte a dati del genere, ci si chiede se un giorno si potrà tornare a parlare di temperature normali o di un anno simile a quelli del passato.

Previsioni meteo per il 2023

Di solito, il nostro lavoro consiste nel fornirvi previsioni climatiche che guardano al futuro. Quindi, ci stiamo già chiedendo insieme a voi se il 2023 sarà peggiore del 2022…

Il peggioramento delle condizioni meteo

Sì, perché nel campo della meteorologia, purtroppo, sembra che non ci sia mai fine al peggio. Che si tratti di fenomeni violenti o di temperature, ogni volta pensiamo di aver toccato il fondo, ma poi ci rendiamo conto che certe situazioni stanno diventando sempre più frequenti.

Il 2023 fino ad ora

Forse fino a questo punto, il 2023 non è stato così terribile in termini di temperature, ma è trascorso solo metà dell’anno, quindi dovremmo aspettare la seconda metà prima di poter fare un bilancio. Le premesse sono diverse rispetto all’anno scorso, soprattutto per quanto riguarda le temperature, ma sappiamo bene che quando il caldo decide di farsi sentire, c’è poco da fare.

Le previsioni per l’estate 2023

Stiamo entrando nel cuore dell’estate, sia noi che l’Europa e l’emisfero settentrionale, quindi sarà fondamentale capire come evolveranno le temperature da qui a Settembre. O forse fino a Ottobre, Novembre, Dicembre. Perché, diciamocelo, il caldo è diventato un elemento costante anche al di fuori della normale stagione estiva.

Le temperature estive

Le temperature estive sono un indicatore importante delle tendenze climatiche. L’andamento delle temperature nei mesi estivi può dare un’indicazione significativa di come potrebbe evolversi il clima nel resto dell’anno.

Il caldo fuori stagione

Il caldo fuori stagione è diventato una costante negli ultimi anni. Questo fenomeno, che vede temperature elevate anche nei mesi tradizionalmente più freddi, è un segnale preoccupante del cambiamento climatico in corso.

In conclusione, il 2022 è stato l’anno più caldo mai registrato e il 2023, sebbene non sia ancora terminato, sembra seguire una tendenza simile. Le previsioni meteo indicano che il caldo potrebbe persistere anche nei mesi autunnali, segnale di un cambiamento climatico sempre più evidente.