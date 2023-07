Luglio di Estate da record

Il 2023 si sta rivelando un anno di estremi dal punto di vista meteo. Le ultime settimane sono state da temperature record e condizioni climatiche eccezionali, che hanno messo a dura prova la resistenza di tutti. Questo periodo di caldo intenso è stato generato dalla presenza costante dell’anticiclone subtropicale sul Mediterraneo, una struttura meteo notoriamente difficile da sconfiggere.

Un’estate africana

Eravamo consapevoli del rischio di un’estate africana, con temperature sahariane e un’umidità relativa che rende il caldo ancora più insopportabile. Questo anticiclone subtropicale, una volta instaurato sul Mediterraneo, è estremamente difficile da eliminare. Per farlo, è necessario un cambiamento di circolazione molto intenso, in grado di portare aria fresca alle nostre latitudini.

Le difficoltà di vivere in queste condizioni

Non è facile vivere in queste condizioni, a meno di avere a disposizione un condizionatore che possa rinfrescare adeguatamente l’ambiente. Non possiamo quindi biasimare coloro che esclamano “basta con questo meteo assurdo”.

Un luglio da record

Questo Luglio passerà sicuramente alla storia fra i più caldi di sempre, anche se ora finalmente è arrivato il refrigerio e si respira. Ma sarà anche l’estate più calda di sempre? Dipenderà molto da come si svilupperà il mese di Agosto.

Le previsioni per Agosto

Agosto potrebbe iniziare tranquillo, cioè senza eccessi di caldo, ma poi potrebbe esserci di nuovo spazio per le vampate sahariane. Questo potrebbe portare ad un ulteriore aumento delle temperature ma il caldo agostano è normale.

Le incertezze per il mese di Agosto

Molto dipenderà da come si svilupperà il prossimo mese. Se l’anticiclone africano dovesse di nuovo affermarsi come a Luglio, potremmo aspettarci un’estate davvero rovente. Parliamo comunque di un’Estate 2023 che non dovrebbe eguagliare quella del 2022, grazie ad un mese di Giugno risultano quest’anno sottotono e ben meno caldo rispetto a quello di un anno fa. Agosto potrebbe portare comunque grandi sorprese.