Qual è lo schema meteo climatico più frequente? Un tempo avremmo detto l’Atlantico per quanto riguarda l’autunno, anche parte dell’inverno e in primavera, mentre l’estate era dominata dall’anticiclone delle Azzorre.

Pensandoci bene però anche questo tipo di anticiclone poteva essere considerato a tutti gli effetti una componente oceanica, basti pensare infatti al luogo di origine… Ecco, questo era lo scenario dominante delle nostre stagioni, uno scenario che raramente causava patemi d’animo.

Poi le cose sono cambiate, possiamo tranquillamente affermare di essere usciti dal solito schema meteo. Detta così sembrerebbe una gran conquista, invece stiamo parlando di un vero e proprio capitombolo. Non siamo atterrati di certo sul morbido, siamo atterrati su un durissimo pavimento africano. Anzi, oltre che durissimo anche rovente.

Ecco, ora vi sarebbe la necessità di uscire da quest’altro solito schema meteo, uno schema che negli ultimi decenni è diventato ormai la normalità delle nostre stagioni.

Sì, perché non si tratta di uno schema che si ripete ogni estate, si tratta di uno schema che si ripete anche nel corso delle altre stagioni. Quante volte è successo di commentare ondate di caldo anomalo nel bel mezzo dell’autunno o magari addirittura in inverno? Tantissime…

Bene, preso coscienza di questo tipo di schema siamo qui insieme a voi a sperare che qualcosa possa cambiare il più in fretta possibile. Siamo qui a sperare insieme a cui che le condizioni climatiche possano finalmente tornare a essere quelle di un tempo, pur consapevole del fatto che molto probabilmente il clima di quel periodo non ci sarà più chissà per quanto tempo.