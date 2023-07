Iniziano ad esserci pochi dubbi sul fatto che le condizioni meteo climatiche di luglio passeranno alla storia. Luglio 2023 il più caldo di sempre, almeno in Italia, luglio 2023 il più devastante anche dal punto di vista dei temporali.

Per quanto riguarda il caldo ormai lo abbiamo appurato, infatti siamo nel clou di questa seconda accelerazione dell’anticiclone africano molto probabilmente dovremo sopportarne una terza a cavallo tra il prossimo weekend e la prima parte della prossima settimana. Sì, proprio così, non è ancora il momento di abbassare la guardia.

Non lo è anche per un altro motivo, ovvero i temporali che potrebbero scatenarsi nella seconda parte della prossima settimana allorquando il fresco Atlantico potrebbe irrompere sul Mediterraneo.

Ipotesi che viene presa seriamente in considerazione da diversi centri di calcolo internazionali, tuttavia vi dobbiamo dire che alcuni stanno un po’ rivedendo la portata di questa rinfrescata. Il fatto però che il più autorevole di tutti, quello europeo, rincari la dose ci lascia un attimino tranquilli nel senso che le temperature dovrebbero calare abbondantemente riportandosi su valori più “umani”.

A quel punto però dovremmo preoccuparci anche dei possibili temporali derivanti dagli enormi contrasti termici che si andrebbero a generare. Temporali che, al pari del caldo, potrebbero risultare di eccezionale intensità in varie zone d’Italia, in modo particolare al centro-sud e tra le due isole maggiori dove l’ondata di caldo sta sicuramente lasciando maggiormente il segno.

Ed ecco quindi che luglio 2023 potrebbe passare realmente alla storia non solo come il mese di luglio più caldo di sempre ma anche come il mese di luglio dai temporali più violenti mai visti finora.