Ultimamente si cerca di trovare una giustificazione a quella che potrebbe rappresentare a tutti gli effetti l’ondata di caldo più violenta della storia italiana. Le condizioni meteo climatiche attuali non sono facili da digerire, le condizioni meteo future rappresentano sicuramente un tema di accesissime discussioni.

Sì, perché si cerca ad ogni costo di capire quali siano le cause di estati sempre più roventi, quali siano le cause di fenomeni atmosferici sempre più cattivi, quali siano le cause di condizioni del tempo che prima non si vedevano o comunque rappresentavano un’eccezione.

Dal nostro punto di vista possiamo dirvi che cercare a tutti i costi una spiegazione non ha molto senso, sappiamo infatti che il riscaldamento globale è sicuramente l’elemento indiscutibilmente più incisivo nell’andamento delle temperature planetarie. Sì, perché quando si cercano le cause non ci si deve limitare al nostro orticello.

Che cosa significa? Beh, molto semplicemente che un’ondata di caldo su di noi non vuol dire necessariamente che nel resto del mondo stia facendo altrettanto caldo… Per poter affermare certe cose bisogna avere sicuramente una visione d’insieme, bisogna sicuramente conoscere alcune dinamiche atmosferiche o comunque quello che sta accadendo a livello climatico.

Questo ci porta a dirvi che si, il riscaldamento globale è innegabilmente una delle cause o forse la causa principale di questo costante innalzamento delle temperature. Perché non si tratta soltanto dell’Italia, noi che ogni giorno leggiamo dati e quant’altro sappiamo che ultimamente a livello planetario sono stati battuti record incredibili.

Idem per quanto riguarda il meteo estremo inteso come non soltanto caldo ma anche fenomeni di un certo tipo come ad esempio temporali, cicloni, trombe d’aria, grandinate e chi più ne ha più ne metta.

Fatto sta che qualcosa nell’andamento climatico planetario si è pesantemente inceppato, fatto sta che qualcosa dovremo fare per cercare di trovare al più presto una soluzione. Altrimenti sarà inutile lamentarsi…