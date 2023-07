Probabilmente è arrivato il momento di mettersi l’anima in pace. Chi spera in un rapido cambiamento delle condizioni meteo climatiche, ovviamente un cambiamento che possa spazzare via il gran caldo ormai alle porte, probabilmente rimarrà deluso.

Guardando le autorevoli proiezioni dei modelli di previsione possiamo dirvi che molto probabilmente l’ondata di caldo si protrarrà fino al 20 luglio. Data che peraltro avevamo già indicato in precedenti approfondimenti, questo significa che i centri di calcolo internazionali stanno confermando tale ipotesi.

Ovviamente come spesso capita avremo regioni che partiranno di più altre che invece avranno meno effetti dal punto di vista termico. A prescindere da ciò la presenza dell’anticiclone africano sarà invadente, fin troppo…

Dovessimo darvi una ipotetica data di cambiamento vi diremmo, in questo momento, che molto probabilmente l’ultima decade di luglio potrebbe riservarci delle novità. Anzi, molto probabilmente potrebbe riservarci dei veri e propri colpi di scena e sarà bene non farsi trovare impreparati perché in virtù del caldo pregresso potrebbe scatenarsi il finimondo.

Quindi a ben vedere possiamo dirvi che un po’ di luce in fondo al tunnel meteo africano si intravede, non prima però dell’ultima decade mensile.

Cosa potrebbe succedere? Beh, abbassamento del flusso Atlantico (che limiterà già nei prossimi giorni l’ondata di caldo nelle regioni settentrionali) potrebbe esporci ad un peggioramento temporalesco di quelli veramente potenti. Con la presenza di un’ingente quantità di energia termica (derivante chiaramente dal calore sahariano persistente) i contrasti termici sarebbero enormi.

Contrasti termici che quindi potrebbero generare temporali altrettanto enormi, il rischio nubifragi a quel punto diventerebbe concreto in varie zone d’Italia così come diventerebbe elevato il rischio di potentissima grandinate. Avremo comunque modo di riparlarne a tempo debito.