Sappiamo che questa ondata di caldo non finirà bene, sappiamo che queste condizioni meteo climatiche ci lasceranno strascichi preoccupanti, sappiamo che il cambiamento meteo prima o poi ci sarà e quando avverrà ci metterà davanti alla dura verità.

Ma qual è questa dura verità? Beh, molto probabilmente lo avrete capito senza necessità che vi si diano troppe spiegazioni, d’altronde se seguite costantemente i nostri aggiornamenti saprete che temperature così esagerate si traducono poi in un’eccessiva quantità di energia termica.

Ricordatevi che siamo circondati dal mare, mare che un incredibile serbatoio di energia termica. Le acque superficiali proprio in questo periodo stanno raggiungendo valori di temperatura letteralmente preoccupanti. Quando vi si dice che il Mediterraneo si sta tropicalizzando è vero, d’altronde ce lo dicono i dati termici quindi non ci si sta inventando nulla.

Tutto questo che cosa comporta? Beh, molto semplicemente il rischio di condizioni meteo sempre più estreme. Significa che al primo accenno di peggioramento potrebbero scatenarsi tumultuosi temporali, significa che al primo accenno di peggioramento potrebbero abbattersi sulle nostre regioni fenomeni di intensità mai vista prima.

Il rischio c’è, ormai è concreto, più si andrà avanti con questo caldo peggio sarà. Dobbiamo sperare che passi in fretta, dobbiamo sperare che la situazione cambi in men che non si dica o forse no, forse dobbiamo sperare che il cambiamento sia graduale così da dissipare progressivamente il calore in eccesso.

Quel che possiamo dirvi, ad oggi, è che molto probabilmente nel corso dell’ultima settimana di luglio si verificherà un temporaneo cambiamento che potrebbe già darci un’idea della violenza dei fenomeni di cui vi stiamo parlando. Chiaro, non vogliamo che qualcuno si preoccupi eccessivamente ma non possiamo certamente nasconderci dietro a un dito.