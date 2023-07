Nelle ultime ore abbiamo evidenziato la nostra preoccupazione circa potenziali peggioramenti meteo che potrebbero affacciarsi prepotentemente durante il mese di agosto.

Peggioramenti che potrebbero realizzarsi in seguito ad alcune importanti variazioni nella circolazione atmosferica europea. Infatti rispetto al mese di luglio le depressioni presenti sui settori settentrionali del vecchio continente sembrerebbero avere le carte in tavola per estendersi con più facilità verso il Mediterraneo.

Dominando il Mediterraneo ecco che subentra la più grande preoccupazione, ovvero l’enorme quantità di energia termica immagazzinata sui nostri mari.

Appena 24 ore fa abbiamo realizzato un approfondimento dove abbiamo sottolineato come le acque mediterranee si stiano scaldando in modo impressionante. Più passano gli anni peggio è, infatti attualmente vi sono alcuni tratti del Mediterraneo che superano persino quota 30 °C mentre per quanto riguarda l’Italia abbiamo superato localmente quota 28 °C.

Stiamo parlando di temperature tropicali, stiamo parlando di condizioni termiche preoccupanti per tutta una serie di motivi e non solo per l’aspetto meteorologico. Chiaro che hanno interessi quest’ultimo, infatti se per caso dovessero realmente arrivare perturbazioni dal nord Atlantico l’energia in gioco potrebbe trasformarle in vere e proprie bombe d’acqua.

D’altronde anche nel corso delle ultime settimane abbiamo avuto degli esempi eclatanti di quanto possano essere cattivi i fenomeni dell’estate 2023, segnatamente coi temporali furiosi che si sono abbattuti in varie zone del Nord Italia. Diciamo che le chances che fenomeni di questo tipo possano verificarsi anche in altre parti d’Italia secondo noi cresceranno esponenzialmente nel corso delle prossime settimane.