Cosa sta succedendo? Semplice, la rinfrescata di cui tanto si è parlato negli ultimi giorni (a dir la verità era già stata inquadrata tempo addietro) si sta finalmente concretizzando. Magari non tutti saranno contenti, magari alcuni avrebbero preferito le condizioni meteo climatiche precedenti, fatto sta che visti gli incredibili estremi di luglio è bene tirare un po’ il fiato.

Possiamo parlare di un vero e proprio tracollo delle temperature, infatti dalle anomalie termiche positive record (parliamo in alcuni casi di oltre 15 °C) si sta tornando alla normalità. Anzi, in alcuni casi si potrebbe persino vedere qualche valore di temperatura al di sotto delle medie stagionali.

Un vero e proprio shock termico, tale lo abbiamo definito anche in precedenti approfondimenti. Peraltro incremento della ventilazione dai quadranti occidentali acuisce ulteriormente la sensazione di fresco, pertanto considerarlo un vero e proprio shock non è assolutamente un’esagerazione.

Parlare di un tracollo del meteo di luglio è altrettanto corretto, infatti dopo quasi un mese di caldo allucinante finalmente si vede qualcosa di diverso.

Qualcosa di diverso innescato da un cambio di circolazione europeo, anzi diciamo che l’Europa continua ad essere influenzata da un’area di bassa pressione collocata sui settori settentrionali del vecchio continente ma stavolta le correnti Nord atlantiche sono riuscite a puntare con decisione anche il Mediterraneo.

Questo cambio circolatorio andrà valutato molto attentamente nel corso dei prossimi giorni, soprattutto andrà valutato molto attentamente durante la prima decade di agosto perché potrebbe avere altre ripercussioni sia in termini di fresco sia in termini di precipitazioni. Con la speranza ovviamente che le precipitazioni non causino anche un tracollo del meteo di agosto…