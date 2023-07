Estate 2023, estate da record… Record di caldo, record per quanto riguarda l’instabilità atmosferica, insomma una serie di record meteo climatici che bene non fanno.

Quello che ci stiamo domandando noi, molto probabilmente però bello starete chiedendo anche voi, è se da qui alla fine dell’estate ci saranno altri eventi meteorologici estremi. Sì, perché diciamocelo chiaramente: attualmente è caldo eccezionale, quindi a tutti gli effetti va considerato un evento meteo estremo.

Ora però siamo abbastanza preoccupati dall’intensità dei temporali che potrebbero abbattersi nelle prossime settimane. Abbiamo già avuto un assaggio nelle regioni settentrionali per pochi spifferi di aria fresca, figuriamoci che cosa potrebbe succedere nel momento in cui dovesse subentrare una vera e propria perturbazione o comunque una massa d’aria fresca più organizzata…

È quello che potrebbe succedere nel corso dell’ultima settimana di luglio, un periodo durante il quale aria molto fresca del Nord Europa sembrerebbe capace di gettarsi sul Mediterraneo. Tale ipotesi viene ormai presa in considerazione da tutti i modelli di previsione, ragion per cui dobbiamo iniziare a mettere in atto le misure preventive.

Noi lo stiamo scrivendo, continueremo a scriverlo anche nei prossimi giorni, poi toccherà chiaramente alle autorità competenti farsi che eventuali ondate di maltempo non causino disastri.

Attenzione, perché qui si sta parlando di una enorme quantità di energia termica in eccesso che al primo accenno di peggioramento potrebbe scatenare temporali mai visti prima. Temporali mai visti prima per quanto riguarda l’intensità, temporali che potrebbero scaricare al suolo dei veri e propri nubifragi ma soprattutto chicchi di grandine giganteschi.

Ed è proprio la grandine quello che ci preoccupa maggiormente, infatti alle nostre latitudini non siamo abituati a questo tipo di eventi se non qualcosa negli ultimi anni. Comunque sia c’è tutto il tempo davanti a noi per farsi che anche fenomeni di questo tipo non ci colgano impreparati.