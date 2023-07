Una svolta meteo che stiamo cercando da giorni di inquadrare, una svolta meteo che un po’ tutti stiamo aspettando e che speriamo possa arrivare il più in fretta possibile perché di tutto questo caldo sinceramente non se ne può già più.

Inutile fare i sostenuti, inutile sostenere che questo caldo sia normale. Non lo è, non potrà mai esserlo o forse magari un giorno dovremo abituarci a questo tipo di clima da deserto del Sahara. Peccato che da quelle parti caldo sia torrido, qui da noi invece è diventato afoso perché come già sapevamo dal principio il vapore acqueo del Mediterraneo ha innalzato paurosamente i livelli di umidità relativa.

Ciò che in tanti ci state chiedendo riguarda l’agognata svolta di fine mese, la domanda più ricorrente è la seguente: ci sarà? A seguire ci state chiedendo se avverrà soltanto con il fresco o se potranno esserci anche dei temporali.

Possiamo dirvi che molto probabilmente ci sarà, perlomeno questo è quello che sostengono i modelli di previsione. Il fatto che stiamo portando avanti questa tesi da giorni ci lascia abbastanza tranquilli, ad onor del vero dobbiamo dirvi che la svolta è stata comunque procrastinata quindi non possiamo escludere che possa addirittura venire cancellata la momento all’altro.

Ci saranno temporali? Beh, probabilmente si e non temporali qualsiasi. Le regioni del Nord ad esempio stanno già sperimentando fenomeni localmente violenti, qualora il fresco dovesse gettarsi con impeto del Mediterraneo ecco che l’instabilità atmosferica potrebbe letteralmente esplodere anche sulle altre regioni.

Temperature verso la norma e temporali potentissimi, questo il quadretto che si prospetta all’orizzonte. Ovvio, dobbiamo sperare che l’intermezzo rinfrescante non causi ancora più danni rispetto al tremendissimo caldo che stiamo affrontando.