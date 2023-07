Sì, ormai possiamo dirlo: negli ultimi giorni di luglio le condizioni meteo climatiche dovrebbero finalmente cambiare. Un cambiamento inquadrato dai centri di calcolo internazionali tempo fa, un cambiamento che però col passare dei giorni è stato procrastinato in avanti.

Infatti si parla del periodo a cavallo tra fine luglio e i primi giorni di agosto, giorni durante i quali l’aria fresca proveniente dal nord Atlantico dovrebbe riuscire a ricacciare verso sud l’anticiclone africano. Sapete già cosa significa vero? Beh, è facile a questo punto immaginarsi un vero e proprio tracollo delle temperature o se preferite un semplice (si fa per dire) ritorno alla normalità.

Parlare di normalità in questo periodo è davvero complicato, però dobbiamo provarci perché dovrebbe essere l’obiettivo al quale puntare con decisione.

Guardando le proiezioni termiche possiamo dirvi che entro fine mese le temperature dovrebbero riportarsi su valori più consoni al periodo, significa molto semplicemente che si tornerà a respirare. Non che faccia fresco nel vero senso della parola, però alla luce delle attuali temperature estreme lo shock termico sarà notevolissimo.

Per questo possiamo dirvi che si tratterà di una svolta altrettanto irruenta, una svolta che tra l’altro potrebbe spalancare le porte anche a un fortissimo peggioramento temporalesco. Non stiamo parlando solo delle regioni settentrionali, dove temporali sono già arrivati e dove continueranno ad abbattersi anche nei prossimi giorni, stiamo parlando di instabilità atmosferica diffusa in seguito agli enormi contrasti termici che si dovrebbero comunque scatenare.

Le precipitazioni pertanto potrebbero propagarsi un po’ ovunque, precipitazioni che potrebbero mostrarsi cattive quanto se non più dell’ondata di caldo che ci ha interessato. Quindi si dovrà prestare assolutamente attenzione al rischio di veri e propri fortunali associati a trombe d’aria e grandinate. Avremo comunque modo di trattare l’argomento nel dettaglio.