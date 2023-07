Un recente studio dell’Università di⁣ Cambridge ha messo in ‍luce​ come ‍l’effetto di raffreddamento delle eruzioni vulcaniche sulla ‍temperatura ⁤superficiale terrestre potrebbe‍ essere sottostimato ⁤nei modelli climatici standard, forse fino a quattro volte. Gli ⁤scienziati hanno rilevato che le⁣ eruzioni di minore entità, che avvengono più spesso rispetto a quelle di grande portata, hanno un ruolo significativo‍ nel raffreddamento vulcanico, rilasciando ⁣gas di zolfo nell’atmosfera. Questo evidenzia l’importanza di una ​rappresentazione‍ più accurata‌ di tutte ⁤le attività vulcaniche ⁤nella modellazione ‍del meteo.

Il contributo‌ delle eruzioni vulcaniche ⁤al ⁢clima globale

Impatto delle eruzioni minori

Le eruzioni vulcaniche di minore entità, ‍che avvengono più frequentemente rispetto a quelle di​ grande portata,⁣ potrebbero essere responsabili di quasi la⁢ metà di tutti i gas di zolfo che i ​vulcani ⁢emettono nell’atmosfera​ superiore. ‌Tuttavia, l’effetto non è abbastanza ‍significativo da‌ compensare l’aumento della temperatura globale ‌causato dalle attività umane.

Il ruolo delle eruzioni vulcaniche​ nei modelli climatici

I modelli ⁢climatici standard, come il sesto rapporto di valutazione del Gruppo ‌Intergovernativo‌ sui Cambiamenti Climatici ⁣(IPCC), presuppongono che l’attività vulcanica esplosiva nel periodo 2015-2100 sarà allo ⁣stesso livello del periodo 1850-2014, ignorando gli effetti delle eruzioni⁤ minori. Questo potrebbe portare a‍ una sottostima dell’effetto di raffreddamento delle eruzioni vulcaniche sulla temperatura superficiale terrestre.

Le implicazioni delle scoperte

Effetto delle eruzioni vulcaniche sul⁤ clima

Le simulazioni condotte dai ricercatori mostrano che gli effetti ‍delle eruzioni vulcaniche sul clima, ⁣inclusi ‍la temperatura superficiale ⁢globale, il⁤ livello del mare⁢ e l’estensione del ‍ghiaccio marino, sono sottostimati perché i⁤ modelli climatici attuali sottovalutano ampiamente‌ il possibile ‍livello‌ futuro dell’attività vulcanica. Per ⁢lo scenario medio futuro, ‍l’effetto dei​ vulcani sull’atmosfera, noto ⁤come ‌forcing vulcanico, viene ‍sottostimato nei modelli climatici fino ‍al 50%, principalmente a causa dell’effetto delle eruzioni minori.

Effetto di ​raffreddamento dei⁤ vulcani ​e riscaldamento globale

Nonostante l’effetto di raffreddamento dei vulcani sia sottostimato nei modelli climatici, gli scienziati sottolineano che non è comparabile alle emissioni di ⁤carbonio generate dall’uomo. Gli aerosol‌ vulcanici nell’atmosfera superiore di solito rimangono ⁣nell’atmosfera per uno ⁣o due anni, mentre l’anidride carbonica rimane nell’atmosfera per molto ​più tempo. Anche se avessimo un periodo di attività vulcanica straordinariamente elevata, le ​nostre simulazioni mostrano che non sarebbe ​sufficiente ⁣per fermare il riscaldamento‌ globale.

Conclusione

In sintesi, la ricerca‌ dell’Università ⁤di ‌Cambridge ha ​evidenziato che ⁤l’effetto​ di raffreddamento delle eruzioni vulcaniche potrebbe ⁢essere sottostimato⁣ nei modelli⁣ climatici ⁣standard. Le eruzioni minori,⁣ che avvengono più frequentemente,‌ contribuiscono in modo significativo a questo effetto. Tuttavia, l’effetto di raffreddamento ⁢dei vulcani non è sufficiente per compensare ‍l’aumento della ⁢temperatura globale causato dalle attività umane. Questi risultati sottolineano l’importanza di ‍includere tutte le‌ attività vulcaniche nei modelli climatici per una valutazione⁣ più precisa ‍dei futuri cambiamenti del meteo.