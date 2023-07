In molti sicuramente si staranno chiedendo cosa succederà alle condizioni meteo climatiche in futuro. Leggere approfondimenti di varia natura è diventata ormai un’abitudine quotidiana, d’altronde approfondimenti in materia se ne trovano veramente a bizzeffe.

Chiaramente bisognerebbe saper scindere il serio dal faceto, bisognerebbe saperlo fare perché la rete è strapiena di fanfaroni della materia.

Quello che comunque possiamo dirvi è che molto probabilmente stiamo già vivendo il meteo del futuro… Come possibile direte voi? Beh, perché molto probabilmente il meteo del futuro non si discosterà poi tanto da quello presente, un presente che ci sta mettendo davanti alla dura realtà: un costante innalzamento delle temperature planetarie con tutti gli annessi e connessi.

Il Mediterraneo, purtroppo, non è da meno e ce ne stiamo rendendo conto proprio in questo mese di luglio che passerà alla storia quasi certamente come il più caldo di sempre. Possiamo già fermarlo in quanto anche nelle ultime ore abbiamo visto cadere come birilli record termici che duravano da decenni.

Il meteo del futuro molto probabilmente sarà questo, un meteo fatto di caldo sempre più forte ma anche di fenomeni atmosferici altrettanto violenti. La natura, ricordiamocelo, cerca sempre un modo per riequilibrare gli eccessi quindi gli eccessi di caldo potrebbero rappresentare un enorme problema proprio perché darebbero luogo poi a fenomeni di una certa violenza.

Molto probabilmente ne avremo un assaggio nelle prossime settimane, molto probabilmente avremo un assaggio ancora più consistente nel corso della prossima stagione autunnale. Un autunno che, lo stiamo ripetendomela giorni, ci preoccupa non poco perché potrebbe scatenare precipitazioni mai viste prima.

Ecco, il “mai visto prima” va inteso proprio come il meteo del futuro perché da qui a tot anni affronteremo molto probabilmente scenari meteo climatici impensabili.