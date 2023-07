Ultimamente abbiamo dedicato ampio risalto alle prime proiezioni meteo climatiche per il mese di agosto 2023. Proiezioni che sembrano procedere spedite in direzione dell’anticiclone africano, confermando pertanto un quadro evolutivo che avevamo già individuato tempo addietro. Però…

Il però dobbiamo sempre prendere in considerazione, d’altronde non possiamo essere certi che il tempo si comporterà davvero in quel modo. Nel corso delle ultime settimane, ad esempio, abbiamo visto come sul Nord Europa il quadro meteorologico sia decisamente diverso dal nostro.

A quelle latitudini, infatti, domina un’area di bassa pressione che sta letteralmente facendo sfracelli. L’aria fresca mossa da questa struttura arriva a lambire le Alpi determinando poi i forti temporali sul Nord Italia.

Provate a immaginare che cosa potrebbe succedere se nel mese di agosto tale struttura dovesse riuscire a spingersi, con le proprie maglie cicloniche, ancora più a sud… Beh, quel punto la situazione potrebbe veramente ribaltarsi, anzi a ribaltarsi sarebbe la proiezione stagionale.

È un’ipotesi che non possiamo escludere, anche perché dobbiamo dirvi che qualche pattern climatico effettivamente lascia aperta la strada a un andamento mensile differente. Vi avevamo detto che la seconda metà di agosto avrebbe potuto riservare dei colpi di scena dal punto di vista dell’instabilità atmosferica ma se quello che stiamo scrivendo dovesse realizzarsi i tempi potrebbero anche ridursi.

A quel punto l’estate diciamo che non entrerebbe in crisi definitivamente ma comunque risulterebbe ben più clemente di quanto non sia stata fino a questo momento in termini chiaramente di temperatura. Vi invitiamo quindi, concludendo, rimanere costantemente aggiornati sulle nostre proiezioni per agosto perché da un momento all’altro potrebbero esserci interessantissime novità.