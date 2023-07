Meteo, caldo estremo, e negazionismo. Questi sembrano essere i temi di discussione del momento, che coinvolgono sia la politica che la scienza. La questione del caldo estremo è diventata un argomento di dibattito tanto controverso quanto preoccupante. Ma prima di addentrarci in questo intricato dibattito, è importante esaminare i fatti.

Come si misura la temperatura dell’aria

La rilevazione della temperatura dell’aria avviene tramite centraline meteo di colore bianco, pensate per respingere gli intensi raggi solari. Il punto di rilevamento ideale si trova a una distanza di circa 200 cm dal suolo, in un’area preferibilmente libera, come un campo aperto. Se l’area di rilevazione è urbana, il luogo più adatto può essere un tetto, ma è sempre importante evitare ostacoli nelle vicinanze che potrebbero influenzare la misurazione. Il termometro richiede una taratura periodica, mentre la stazione meteo necessita di interventi di manutenzione ad intervalli regolari.

Le temperature registrate dagli strumenti di bordo delle auto o dai pannelli stradali non sono affidabili e possono trarre in inganno; pertanto, non dovrebbero essere prese in considerazione. Infine, anche le rilevazioni della temperatura in ombra potrebbero non essere attendibili, a meno che il termometro non sia adeguatamente schermato, dato che i raggi solari possono colpire indirettamente anche le aree in ombra.

Cosa dicono i dati

Ondata di caldo da record

Il meteo attuale evidenzia temperature estreme, con un’ondata di caldo aggressiva come non succedeva dal 1983. Il Centro e il Sud Italia sono stati particolarmente colpiti, con temperature che hanno superato i 40 gradi Celsius in molte località. Roma ha registrato temperature di 43 gradi, mentre in Sardegna e Sicilia sono stati toccati picchi estremi di 46 e parrebbe di 47 gradi. Non è stato raggiunto il record storico italiano certificato dal WMO. Record contestato a tutt’oggi da alcuni per un presunto difetto dello schermo solare.

Effetti sul turismo

Queste temperature estreme non solo rendono difficoltosa la vita quotidiana, ma stanno anche iniziando a incidere sul turismo, specialmente nelle città d’arte. Alcuni studiosi del settore turistico sostengono che a causa dei cambiamenti climatici, il turismo estivo nei Paesi mediterranei potrebbe subire un calo nei prossimi decenni.

Una percezione di calore diversa

Tuttavia, non tutti percepiscono il caldo allo stesso modo. Mentre alcuni possono tollerare temperature elevate senza problemi, altri possono sentirsi stremati. Ma ciò non cambia il fatto che i termometri non mentono: fa caldo, e molto. Poi c’è anche l’effetto calura causato da un incremento dell’umidità nell’aria.

La politica e il cambiamento climatico

Il cambiamento climatico è diventato un tema politico centrale. La necessità di ridurre le emissioni di gas serra ha portato a decisioni difficili che possono avere un impatto significativo sulle economie dei Paesi. Inoltre, la mancanza di rispetto per il Pianeta può avere conseguenze gravi per le generazioni future.

Il negazionismo del cambiamento climatico

Nonostante le prove scientifiche, ci sono ancora coloro che negano l’esistenza del cambiamento climatico. Questi negazionisti spesso sostengono che il caldo estremo è solo una parte normale dell’estate e che le temperature non sono fuori dalla norma, e che anche in passato ha fatto caldo. Tuttavia, i dati meteo indicano chiaramente il contrario.

Conclusioni

In conclusione, è fondamentale riconoscere la realtà del caldo estremo e del cambiamento climatico. Invece di negare la realtà, dovremmo cercare di adattarci e prepararci per affrontare le sfide che questi cambiamenti climatici presentano. Dobbiamo anche impegnarci a proteggere il nostro Pianeta per le generazioni future. Il meteo che fa è un messaggero che non possiamo permetterci di ignorare per il futuro.