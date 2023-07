Non sappiamo se anche voi avete questa voglia ma per quanto ci riguarda in virtù di condizioni meteo climatiche assolutamente esagerate, se preferite esagitate, abbiamo voglia di scappare…

Avremo voglia di normalità, quella normalità stagionale ormai andata perduta probabilmente per sempre. Più e più volte abbiamo detto che dobbiamo ahi noi adattarci al nuovo concetto di normalità, infatti più passa il tempo più i dati termici degli ultimi decenni vanno ad influire su quelle statistiche climatiche ultra trentennali.

Difficile però accettare certi scenari, difficile soprattutto accettare il caldo pazzesco che sempre più spesso si abbatte su di noi. Anzi, sempre più spesso si abbatte in Europa perché oltre al Mediterraneo centrale anche altre zone del vecchio continente spesso e volentieri sono costrette a sperimentare temperature mai viste prima.

Lecito pertanto sperare in un cambiamento, lecito pertanto avere voglia di scappare da questo meteo esagitato. Non possiamo minimamente trascurare la portata di certi eventi, sia che si tratti di fenomeni estremi, sia che si tratti di ondate di caldo record.

Tutto ormai rischia di tramutarsi in eventi meteorologici record. Recentemente, lo saprete, abbiamo avuto precipitazioni record in varie zone d’Italia e tra non molto avremo caldo record in altri settori del nostro paese. Secondo voi tutto questo è normale? No, per quello che era il concetto di normalità prima che riscaldamento globale stravolgesse le cose no, non lo è.

Ora chiaramente dobbiamo scontrarci con queste tematiche, le tematiche del riscaldamento globale e dei conseguenti cambiamenti climatici. Cambiamenti climatici che, ci piaccia o no, stanno coinvolgendo pesantemente anche il Mediterraneo centrale. C’è poco da fare, chi vuole negare il cambiamento non lo sta accettando, noi dal canto nostro purtroppo abbiamo deciso di accettarlo tempo fa e quindi di farcene una ragione.