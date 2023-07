In questi giorni un po’ tutti siamo alla ricerca delle cause di quella che possiamo definire un’ondata di caldo quasi senza precedenti. Il quasi eventualmente lo si potrà togliere a giochi fatti, ovvero quando sarà possibile stilare un bilancio meteo definitivo.

Fatto sta che con questo meteo non si può andare più avanti, fatto sta che qualsivoglia causa sia responsabile di tale situazione non importa, ciò che importa in questo momento è che vorremmo tutti che le temperature potessero tornare perlomeno su livelli normali. Tornare su livelli normali, di questi tempi, significa comunque avere caldo importante.

È capitato, ultimamente, di leggere svariate notizie in giro per la rete… Notizie che cercano in qualche modo di darci una spiegazione circa l’innegabile riscaldamento che sta coinvolgendo anche il Mediterraneo.

Abbiamo parlato ad esempio di El Nino, un fenomeno che sicuramente giocherà un ruolo essenziale nel provocare un ulteriore riscaldamento planetario nei prossimi anni. Non siamo noi a dirlo, come abbiamo più volte ricordato è proprio l’organizzazione meteorologica mondiale a lanciare un monito in quella direzione.

Diciamola tutta, a noi non interessa che sia il riscaldamento globale o meno a causare questo tipo di situazione meteo climatica, quello che ci interessa piuttosto è che tale situazione possa terminare il più in fretta possibile e che possibilmente non si ripeta in futuro. Purtroppo però siamo consapevoli del fatto che il clima è profondamente cambiato in questi ultimi decenni, un cambiamento che ahi noi dobbiamo cercare di accettare il più in fretta possibile.

Dobbiamo farcelo andare giù per forza di cose, soprattutto perché non ci dobbiamo fare trovare impreparati nel momento in cui dovessero verificarsi fenomeni ancora più estremi rispetto a quelli che stiamo osservando.