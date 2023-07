Quando si parla di condizioni meteo climatiche difficilmente si è tutti d’accordo… Ciò perché l’Italia è un paese climaticamente variegato, ciò perché gli italiani sono davvero difficili da accontentare.

Eppure vi sono delle condizioni meteorologiche che riescono ad accomunare un po’ tutti o meglio, riescono a far sì che un po’ tutti si abbia un pensiero univoco. Il caldo è sicuramente una di quelle condizioni capace di mettere tutti d’accordo, d’accordo sul fatto che così non possiamo andare sicuramente avanti.

Perché qui non si sta parlando di caldo qualunque, si sta parlando di un caldo che definire fuori di testa non è sicuramente esagerato. Vero è che negli ultimi anni ci siamo abituati a dover affrontare ondate di calore di questo tenore, però in questi giorni stiamo superando decisamente ogni limite.

Recentemente abbiamo scritto che con ogni probabilità luglio 2023 passerà alla storia come il mese di luglio più caldo di sempre, perlomeno qui in Italia, quindi figuriamoci se questo tipo di considerazione non è in grado di mettere un po’ tutti d’accordo.

Siamo anche tutti d’accordo sul fatto che queste temperature dovrebbero lasciarci al più presto, stiamo parlando di valori letteralmente insopportabili anche per chi è in forze. Figuriamoci quanto siano difficili da sopportare per tutte quelle persone che hanno problemi di salute…

Capite bene che il refrigerio previsto per fine luglio rappresenterebbe letteralmente una manna dal cielo. Ecco, anche quella condizione meteorologica sarebbe in grado di mettere un po’ tutti d’accordo. Mai come questa volta abbiamo la necessità di un cambiamento che sia in grado di riportarci alla normalità stagionale.