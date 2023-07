Se qualcuno è convinto che si stia giocando, sbaglia di grosso. Quando decidiamo di affrontare argomenti meteo climatici modo più leggero ci dichiariamo subito alla dogana, quando invece decidiamo di affrontare l’argomento seriamente lo capite subito.

In questi giorni c’è poco da scherzare, in primis a causa del caldo record che stiamo affrontando, in secondo luogo perché tutto questo caldo rischia realmente di causare problematiche enormi. Dobbiamo tener conto di tutta una serie di aspetti che al momento si sono palesati solamente in poche zone d’Italia, segnatamente nelle regioni del Nord.

Infatti su queste zone si sta avendo un assaggio di quello che potrebbe accadere in modo ancora più marcato negli ultimi giorni di luglio. Ovviamente stiamo parlando dell’instabilità atmosferica, quindi dei temporali allucinanti che spesso e volentieri si accompagnano a tremende grandinate ma anche ai soliti nubifragi.

Bene, se è vero che su queste regioni sono già violenti nel resto d’Italia potrebbero esserlo ancora di più se la rinfrescata di fine luglio dovesse realizzarsi.

Anche se non dovessero intervenire perturbazioni o comunque disturbi cicloni il solo fresco potrebbe accendere la miccia dei contrasti termici e quindi dare luogo a fenomeni di quel tipo. Per questo motivo non ci va minimamente di scherzare, perché sarà bene tenere la guardia alta per evitare di prendere colpi da KO.

Niente scherzi sul caldo, niente scherzi sui temporali, niente scherzi sul rischio nubifragio, niente scherzi sul rischio grandine. Insomma, di questi tempi c’è veramente poco da scherzare, non è minimamente in gioco questo tipo di meteo figuriamoci se dopo aver trattato con i guanti questo caldo non dovessimo fare la stessa cosa con il rischio instabilità…