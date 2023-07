Quello che vogliamo proporre è un approfondimento diverso dal solito, un approfondimento che in qualche modo ci riguarda direttamente perché chiaramente essendo esperti del settore meteo climatico la meteorologia ci tocca giornalmente.

Bene, sapete che occuparsi di meteorologia negli ultimi anni è diventato veramente complicato? Sì, non perché la materia si stia evolvendo, bensì perché gli ultimi decenni sono stati caratterizzati da una serie di cambiamenti sia a livello di circolazione atmosferica sia a livello di comunicazione.

Per quanto riguarda la circolazione atmosferica beh, crediamo che ci sia poco da dire nel senso che anche questo mese di luglio ci sta ricordando quanto il riscaldamento climatico stia impattando sulle nostre vite.

Per quanto riguarda invece la comunicazione beh, probabilmente anche in questo caso non vi sarebbe la necessità di spendere parole al vento ma crediamo sia importante evidenziare come con la diffusione del Web le notizie meteorologiche si sprechino. Purtroppo spesso e volentieri si tratta di notizie che non hanno né capo né coda, notizie che mirano solamente ad acchiappare l’attenzione degli sprovveduti lettori.

Giornalmente ci vediamo costretti a combattere con chi di meteorologia ne sa poco o nulla, ma anche con chi magari conosce la materia e decide comunque di estremizzare i toni con l’intento di portare l’acqua al proprio mulino.

Questo probabilmente è l’aspetto più complicato della meteorologia attuale, non tanto quindi guardare mappe o modelli di previsione, quanto piuttosto dover affrontare quotidianamente il marasma delle notizie date a vanvera. Ecco, quando magari vi capiterà la prossima volta di leggere un articolo ricordatevi di queste parole, ovvero di quanto sia diventato difficile trattare la meteorologia.