Domanda che dovremmo porci tra non molto, domanda che chiaramente merita assolutamente una risposta. La risposta vogliamo provare a darla, consci del fatto che l’evoluzione meteo climatica di luglio non promette nulla di buono.

Infatti le ultimissime proiezioni dei modelli di previsione parlano chiaro: la furibonda ondata di calore che prenderà piede nel corso del weekend potrebbe protrarsi fino al 20 luglio, giorno più giorno meno. Se così fosse si tratterebbe di una decina di giorni di caldo allucinante, un caldo difficilmente sopportabile per tutta una serie di motivi…

Se fino a questo momento non ci siamo dovuti preoccupare dell’umidità ecco che nei prossimi giorni il perdurare dell’afflusso d’aria sahariana non farà altro che pescare vapore acqueo del Mediterraneo. Significa che avremo a che fare con il caldo afoso, il peggio che ci sia perché come sappiamo in presenza di alti tassi di umidità relativa la traspirazione del nostro corpo (meccanismo che serve per espellere il caldo in eccesso) viene ostacolata.

Tornando al punto, quando finirà tutto questo caldo? Beh, ribadendo il fatto che questa seconda ondata di caldo (dopo quella di giugno) molto probabilmente si protrarrà fino al 20 luglio le notizie che vi diamo potrebbero essere poco incoraggianti… Infatti siamo sempre più convinti che anche agosto lascerà il segno.

Probabile che nell’ultima decade di questo mese ci si possa rinfrescare un attimo per via di una circolazione atlantica che potrebbe riuscire a penetrare sul Mediterraneo, però sarà bene non illudersi perché il prossimo sarà ugualmente un mese segnato pesantemente dall’anticiclone africano.

Tenete conto che ad agosto le potenzialità dell’anticiclone africano sono ancor più devastanti, è quello il mese durante il quale si raggiungono picchi di calore più elevati. Significa che se dovesse effettivamente venire a trovarci potrebbero essere dolori in tutti i sensi.