Recentemente abbiamo già discusso delle problematiche legate a condizioni meteo climatiche come quelle che stiamo affrontando ormai da una decina di giorni a questa parte.

Condizioni climatiche che possiamo definire assolutamente eccezionali e che continueranno ad esserlo molto probabilmente sino agli ultimi giorni di luglio. Il caldo africano, scatenato, non sta affatto mollando la presa e anzi, sta rincarando la dose proprio in queste ore. Chi spera in un cambiamento dovrà avere ancora pazienza perché il cambiamento ci sarà, però dovremo capire se si tratterà di una breve tregua o se vi saranno veramente presupposti per un cambio di circolazione.

A dircelo saranno ovviamente centri di calcolo internazionali, dai quali arrivano comunque alcuni segnali incoraggianti per un fine mese un inizio agosto termicamente normali.

Quali sono però i problemi legati al troppo caldo? Di quelli meteo abbiamo già parlato, sottolineando come l’enorme quantità di energia termica che si sta accumulando sui nostri mari potrebbe scatenare un putiferio di fenomeni violenti al primo accenno di aria fresca. Abbiamo anche fatto cenno delle problematiche del nostro organismo, che evidentemente in condizione di questo tipo non riesce a smaltire il caldo in eccesso.

Proprio dalla difficoltà di traspirazione potrebbero emergere problematiche piuttosto serie, recentemente infatti è stato pubblicato uno studio che mette in correlazione il troppo caldo con il rischio di ictus. Purtroppo pare ci sia un nesso molto evidente, non soltanto nei soggetti a rischio o fragili ma anche addirittura nei più giovani.

Per questo motivo si consiglia caldamente di evitare sforzi fisici troppo grandi e comunque di idratarsi costantemente perché a quanto pare è proprio la disidratazione uno dei pericoli maggiori. Così come chiaramente si dovrebbero evitare le ore più calde del giorno per fare qualsiasi tipo di attività fisica.