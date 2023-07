Il cambiamento climatico che abbiamo cercato di comprendere per giorni è finalmente in vista. Questo è un cambiamento meteo che tutti stiamo aspettando con ansia, sperando che arrivi il più presto possibile per porre fine all’insopportabile calore che stiamo sperimentando.

Il calore attuale non è normale

Non ha senso negare che l’attuale ondata di calore sia normale. Non lo è e non dovrebbe mai essere considerato tale. Forse un giorno dovremo adattarci a questo tipo di clima che ricorda quello del deserto del Sahara. Tuttavia, mentre il calore in quel deserto è torrido, qui da noi è diventato soffocante a causa dell’umidità relativa che il vapore acqueo del Mediterraneo ha innalzato a livelli allarmanti.

La svolta climatica prevista per la fine del mese

Molti di voi ci hanno chiesto se ci sarà un cambiamento climatico significativo alla fine del mese. La domanda più frequente è se questo cambiamento sarà accompagnato solo da temperature più fresche o se ci saranno anche temporali.

La previsione del cambiamento climatico

Secondo i modelli di previsione, è molto probabile che ci sarà un cambiamento. Il fatto che abbiamo sostenuto questa tesi per giorni ci rende abbastanza sicuri. Tuttavia, dobbiamo ammettere che questo cambiamento è stato ritardato, quindi non possiamo escludere che possa essere annullato all’ultimo minuto.

La possibilità di temporali

Ci saranno temporali? Molto probabilmente sì, e non saranno temporali ordinari. Le regioni del Nord, ad esempio, stanno già sperimentando fenomeni localmente violenti. Se l’aria fresca dovesse precipitare sul Mediterraneo, l’instabilità atmosferica potrebbe letteralmente esplodere anche nelle altre regioni.

Le temperature si normalizzeranno

Le temperature dovrebbero tornare alla norma e i temporali potrebbero essere molto intensi. Questo è lo scenario che si prospetta all’orizzonte. Ovviamente, speriamo che questo intermezzo rinfrescante non causi più danni del terribile calore che stiamo affrontando.

La speranza di un cambiamento climatico positivo

Speriamo che questo cambiamento climatico porti con sé un sollievo dal calore e non causi ulteriori danni. Dobbiamo rimanere ottimisti e sperare che il cambiamento climatico sia positivo.

Conclusione

In sintesi, stiamo aspettando un cambiamento significativo nel meteo che dovrebbe portare un sollievo dal calore insopportabile che stiamo sperimentando. Tuttavia, questo cambiamento potrebbe anche portare temporali intensi. Speriamo che questo cambiamento climatico non causi ulteriori danni.