Bene, ora che luglio volge al termine possiamo iniziare a stilare un primo bilancio circa la bontà delle proiezioni meteo climatiche stagionali.

Proiezioni che, probabilmente molti di voi lo ricorderanno, furono stilate fin dalla lontana primavera scorsa. A molti sembrava prematuro parlare della stagione estiva, infatti all’epoca non mancarono critiche per quelle che invece si sono rivelate proiezioni piuttosto azzeccate.

Piaccia o non piaccia siamo stati in grado di interpretare al meglio certe dinamiche atmosferiche che se attentamente analizzate già all’epoca lanciavano chiari segnali su quella che sarebbe stata poi la stagione estiva. In realtà ci prendemmo già a maggio, infatti vi dicemmo che maggio sarebbe stato un mese eccezionalmente piovoso e così è stato.

Gli strascichi instabili di quel mese che le saremmo poi portate avanti anche a giugno, anche in quel caso la nostra idea fu supportata dai fatti. La prima metà di giugno, lo ricorderete, fu caratterizzata da fresco incipiente e frequenti temporali. Dopodiché la musica iniziò a cambiare, strizzando l’occhio all’anticiclone africano.

Quando parlammo di maggio però iniziammo anche a dirvi che con ogni probabilità i mesi di luglio e agosto sarebbero stati letteralmente roventi. Certo, immaginare quel che poi è successo realmente in questo mese non era possibile, però dicendovi che luglio sarebbe stato rovente avevamo il timore che la calura africana potesse raggiungere picchi da record.

Ora non resterà che valutare l’andamento di agosto, chi ricorda quegli approfondimenti saprà che la prima metà del mese era quella più a rischio “anticiclone africano”. La seconda metà, al contrario, potrebbe essere caratterizzata da prematuri segnali di cedimento dell’estate, sotto forma di fresco incipiente e frequenti temporali.

Andrà realmente così? Beh, non ci resta che aspettare tanto ormai stiamo per entrare nel nuovo mese e le risposte arriveranno sole sole.