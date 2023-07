Se esistesse un programma televisivo chiamato “Meteo da Incubo”, avrebbe sicuramente un grande seguito. Il meteo, infatti, è un argomento che suscita grande interesse, sia in positivo che in negativo. Quest’anno, in particolare, le condizioni climatiche possono essere descritte come un vero e proprio incubo.

Un Anno di Estremi Climatici

Il 2023 è stato caratterizzato da condizioni meteo estreme. Un maggio piovoso ha dato il via a una serie di eventi climatici difficili da dimenticare. La prima metà di giugno è stata segnata da violenti temporali, seguiti da una seconda metà del mese caratterizzata da una forte ondata di caldo africano. Quest’ultima, fortunatamente, è durata poco, ma è stata seguita da una seconda ondata di caldo subtropicale altrettanto intensa.

Un’estate da Incubo

Per riassumere, l’estate del 2023 è stata un vero incubo per una serie di motivi, molti dei quali condivisi da tutti noi. La buona notizia, se così possiamo definirla, è che abbiamo probabilmente già sperimentato tutto ciò che poteva accadere, ad eccezione delle devastanti grandinate che potrebbero colpire il centro-sud e le due isole maggiori nelle prossime settimane.

Un Cambiamento Climatico Eclatante

Con la fine di luglio, potrebbe concludersi questo periodo di meteo estremo. Infatti, secondo i vari modelli di previsione, è molto probabile che il tempo subirà un cambiamento eclatante, una svolta meteorologica tanto attesa ma che potrebbe portare con sé altri fenomeni violenti.

Un’ Estate 2023 Indimenticabile

Dopo tutto ciò, possiamo affermare di aver vissuto un’estate 2023 indimenticabile, soprattutto a causa di condizioni meteorologiche decisamente avverse. Queste condizioni sono state particolarmente difficili a causa della terribile ondata di caldo che ha colpito l’Italia.

Condizioni Meteorologiche Avverse

Un Anno di Meteo da Incubo

