La previsione meteo non porta buone notizie. L’anticiclone africano, come sempre, dominerà il panorama mediterraneo e italiano. La fase di calore è già iniziata, ma siamo solo all’inizio di quella che, con grande probabilità, sarà una delle ondate di calore più intense degli ultimi anni. Questo non è un allarmismo banale, ma una constatazione chiara dei modelli matematici.

La prossima settimana sarà particolarmente calda, soprattutto al centro, al sud e nelle isole maggiori: l’onda di calore sub-tropicale attraverserà gran parte dell’Italia, portando le temperature oltre i 40°C in diverse località di Sardegna, Sicilia, Puglia, Calabria, Basilicata, Puglia e Molise. In particolare, il picco del calore è previsto tra il 17 e il 20 Luglio. Parliamo di temperature anche di 45 gradi per talune località, con eccessi anche maggiori in alcune.

Calore record in arrivo

Temperature massime estreme

Le temperature massime potrebbero raggiungere valori molto alti, in grado di sfidare i precedenti record di calore del nostro paese. Nella seconda metà della prossima settimana, potremmo vedere temperature vicine ai 44-45°C nelle aree interne di Sicilia, Puglia, Sardegna, Basilicata e Calabria, ovviamente nelle zone interne a bassa quota, lontano dalle coste.

Ma è importante sottolineare che farà molto caldo anche nelle zone costiere e pianeggianti, dove il calore intenso sarà accompagnato da un alto livello di umidità. In altre parole, sarà un calore soffocante, forse eccessivo, non solo durante il giorno ma anche la sera. Il calore diventerà insopportabile giorno dopo giorno, a causa di un aumento costante dell’umidità dell’aria, tipico delle fasi di alta pressione molto prolungate.

Calore notturno e notti tropicali

L’ondata di calore in arrivo sarà caratterizzata dalle tipiche notti tropicali. Con questo termine meteo ci riferiamo all’arrivo di notti molto calde, in cui la temperatura ha difficoltà a scendere sotto i 25°C. Anzi, in molte località del sud potremmo registrare temperature minime di 27-28°C, come se fossimo vicino all’Equatore. Temperature così alte durante la notte aumenteranno notevolmente la sensazione di afa sul nostro corpo.