Le previsioni meteo per la prossima settimana sono ancora in fase di definizione. I centri di calcolo internazionali stanno lavorando per stabilire una linea di tendenza comune, ma al momento non c’è ancora un accordo definitivo.

Due scenari possibili

Nonostante l’incertezza, tutti i centri di calcolo sembrano concordare su un punto: la prossima settimana sarà calda, in alcuni casi eccezionalmente calda. Tuttavia, non tutti concordano su come si distribuirà il caldo sul territorio italiano.

Le previsioni del centro di calcolo americano

Secondo il centro di calcolo americano, il caldo intenso continuerà a colpire le regioni del Sud, del Centro e le Isole Maggiori. Al Nord, invece, l’alta pressione sembra essere più debole, favorendo la possibilità di qualche temporale e un clima meno rovente, soprattutto sui monti.

Le previsioni del centro di calcolo europeo

Il centro di calcolo europeo, invece, prevede un caldo intenso anche per le regioni settentrionali, con temperature decisamente più alte rispetto a quelle previste dal modello americano. Anche per il Centro-Sud il modello europeo prevede un clima molto caldo.

La nostra scelta

Considerando gli ultimi aggiornamenti a nostra disposizione, abbiamo deciso di seguire il modello americano. Pertanto, prevediamo un clima meno torrido per il Nord e molto caldo per il resto del Paese.

Possibile rottura del caldo sul finire della settimana

Secondo il centro di calcolo americano, potrebbe esserci una rottura del caldo sul finire della settimana. Tuttavia, è ancora presto per confermare questa previsione. Ne riparleremo nei prossimi giorni, quando avremo un quadro più completo della situazione.

Conclusione

In conclusione, la prossima settimana sarà caratterizzata da un clima molto caldo, soprattutto al Centro-Sud. Al Nord, invece, potrebbero esserci dei temporali. Tuttavia, queste previsioni potrebbero cambiare nei prossimi giorni. Continuate a seguire le nostre aggiornamenti per rimanere informati sulle ultime previsioni meteo.