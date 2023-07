Il meteo prevede un’intensa ondata di calore in tutta Italia

Il meteo sta diventando sempre più estremo, con un’intensa ondata di calore che sta per colpire l’intera Italia. Dopo le recenti grandinate e temporali, il caldo tornerà a farsi sentire, con temperature che supereranno i 33-35°C nel Nord, che attualmente gode di temperature più miti. Questo caldo intenso si estenderà a tutte le regioni italiane nel corso del prossimo fine settimana.

Il picco del calore in settimana

Un’ondata di calore subtropicale in arrivo

Sfortunatamente, non ci sono buone notizie per quanto riguarda il caldo intenso. L’ondata di calore subtropicale sarà la protagonista indiscussa per i prossimi giorni, almeno fino alla fine della seconda decade di Luglio. Ci aspettiamo un caldo intenso per molti giorni consecutivi, senza pause significative.

Isoterme sahariane in arrivo nel Mediterraneo

Il picco del calore è previsto per l’inizio della prossima settimana, quando nel Mediterraneo arriveranno isoterme sahariane in alta quota. Parliamo di temperature vicine ai 28°C a circa 1600 metri di altitudine (ma alcune stime danno un’isoterna di 30°C). Questa massa di calore notevole causerà un aumento generale delle temperature in tutta Italia tra il 17 e il 20 Luglio. Nelle zone interne del Sud, del lato Adriatico e delle isole maggiori, le temperature potrebbero facilmente raggiungere i 40°C, e in alcune località potrebbero addirittura sfiorare i 43-45°C.

Ci sono previsioni, con stime che lanciano verso i 48°C i picchi massimi estremi, con il rischio che alcune stazioni meteo sperimentino il valori record europeo, toccando i 50 gradi.

Quando arriverà il fresco?

La possibilità di un cambiamento delle condizioni meteo

La possibilità di un cambiamento delle condizioni meteo durante la terza decade di Luglio è ancora presente, ma non è ancora una certezza. Il modello americano GFS propone lo scenario peggiore, in cui il caldo intenso persiste in Italia fino alla fine di Luglio.

La previsione dei modelli meteo europei

Altri modelli meteo, tra cui l’europeo ECMWF, mostrano caldo estremo per dieci giorni, almeno.

In conclusione, il meteo prevede un’intensa ondata di calore in tutta Italia, con temperature che potrebbero raggiungere e superare i 40°C in varie località. Nonostante la possibilità di un cambiamento delle condizioni meteo verso la fine di Luglio, il caldo intenso sembra destinato a persistere per un periodo prolungato, forse anche oltre i 10 giorni.