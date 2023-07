Il meteo sta per subire un drastico cambiamento: l’Anticiclone Africano sta avanzando verso il Mediterraneo, portando con sé un’ondata di calore intensa che interesserà l’Italia. Le temperature stanno già registrando un aumento significativo e, a causa della configurazione barica generale, il promontorio nord-africano persisterà sull’area mediterranea, prolungando così l’ondata di calore.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Questo significa che l’aria molto calda continuerà a fluire verso la nostra penisola, mantenendo le temperature su valori molto elevati, costantemente superiori alla media del periodo. Nonostante una leggera flessione termica al Centro-Nord nei prossimi due giorni, il grande caldo non darà tregua. Infatti, nel fine settimana si prevede un ulteriore rinforzo dell’Anticiclone con aria ancora più calda che avvolgerà tutta l’Italia.

Il weekend: stabilità atmosferica e caldo intenso

Il weekend sarà caratterizzato da stabilità atmosferica e caldo intenso. Le temperature saranno in aumento, specialmente Domenica, quando si prevede che si raggiungeranno facilmente i 39-40 gradi da nord a sud.

Le previsioni dettagliate per Sabato 22 Luglio e Domenica 23 Luglio

Sabato 22 Luglio sarà una giornata di stabilità con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Si prevedono solo alcuni addensamenti sulle Alpi, ma con rovesci molto rari e isolati. Il caldo sarà intenso con temperature massime diffusamente tra i 33-36 gradi e punte di 40° all’estremo Sud.

Domenica 23 Luglio, l’Anticiclone Africano si rafforzerà ulteriormente. Il tempo sarà prevalentemente soleggiato su tutta la penisola, con cieli leggermente velati e offuscati dalla presenza di pulviscolo desertico. Il caldo sarà ancora più intenso con temperature in aumento: si prevedono punte frequenti di 38-40 gradi in Emilia Romagna e nelle zone interne del Centro-Sud, e valori di 42-43 gradi in Sardegna e Sicilia. Anche le notti saranno molto calde, con forte afa soprattutto lungo le zone di mare e nei grandi centri urbani.

Le previsioni meteo per il periodo successivo al weekend

Le previsioni meteo indicano che anche dopo il weekend il clima resterà rovente, con temperature stazionarie o addirittura in ulteriore lieve aumento all’inizio della settimana successiva.

Monitoraggio continuo della situazione

Continueremo a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti nei prossimi giorni. Vi invitiamo a seguire le nostre notizie per rimanere informati sulle ultime previsioni meteo.

Consigli per affrontare l’ondata di calore

Vi consigliamo di prendere le dovute precauzioni per affrontare l’ondata di calore. Ricordate di idratarsi frequentemente, evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata e cercare di rimanere in ambienti freschi e ventilati.

In conclusione, l’Anticiclone Africano sta portando un’ondata di calore intensa sull’Italia, con temperature che supereranno la media del periodo. Il weekend sarà caratterizzato da caldo intenso e stabilità atmosferica, con temperature che potrebbero raggiungere i 40 gradi. Anche la settimana successiva si prevede molto calda. Continueremo a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti sul meteo.