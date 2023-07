Le recenti previsioni meteo non lasciano spazio a dubbi: ci aspettano delle notti tropicali in numerose città italiane. Ma cosa significa esattamente? In questo articolo, vi spiegheremo in dettaglio il fenomeno e vi forniremo alcune informazioni cruciali sulle condizioni meteorologiche dei prossimi giorni.

La notte tropicale: un fenomeno sempre più frequente

Definizione di notte tropicale

Prima di tutto, è importante capire cosa si intende per notte tropicale. Questo termine si riferisce a una notte in cui la temperatura non scende al di sotto dei 20 gradi, nemmeno nelle ore più fredde. Le temperature iniziano la giornata su valori già molto alti.

Le cause del fenomeno

In circostanze estreme, le temperature possono raggiungere i 28 o 29 gradi, soprattutto durante le ondate di calore più intense e nelle aree urbane densamente popolate. L’effetto isola di calore urbana amplifica notevolmente questo fenomeno meteo. Tuttavia, anche in altre zone non si è al sicuro. Se si verificano dei anticicloni potenti con un nucleo caldo ardente, è ovvio che le notti brevi non riescono a dissipare il calore accumulato durante il giorno. Di conseguenza, le temperature rimangono molto alte anche alle 2-3 del mattino, con valori che possono raggiungere i 33 gradi attorno alla mezzanotte, sia in Pianura Padana che sulle coste.

La durata dell’ondata di calore

Quanto tempo durerà questo caldo torrido?

La risposta è: ancora per molti giorni! Ci troviamo nel bel mezzo di un’onda di calore prolungata al Centro e al Sud, occasionalmente interrotta da eventi meteo estremi al Nord, l’unica regione italiana a godere di un po’ di fresco.

Le previsioni a lungo termine

Abbiamo già avvertito i nostri lettori che questi fenomeni meteo di grande portata e persistenti sono difficili da eliminare. Naturalmente, nulla ci impedisce di sperare che nei prossimi aggiornamenti meteo questa tendenza possa essere rivista al ribasso, ma non siamo particolarmente ottimisti. Purtroppo, la tendenza meteo è già stata stabilita e confermata da anni. Stiamo, purtroppo, assistendo alla realizzazione delle previsioni dei modelli a lungo termine…