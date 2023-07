Eccoci, da giorni quasi tutta Italia è in ondata di calore. Il Nord Italia ha visto un rallentamento della calura, ma le cronache continuano a descrivere di eventi meteo estremi. Per lunedì 24, le previsioni meteo indicano un aumento significativo delle temperature nel nostro Paese. L’estate, ma è davvero estate o follia climatica? Sembra aver perso la sua moderazione di un tempo, con le temperature che continuano a salire anno dopo anno, raggiungendo livelli record.

Il Ruolo dell’Anticiclone Africano

Il principale responsabile di questa ondata di calore è l’Anticiclone Africano, un fenomeno meteorologico che si verifica ogni estate. A differenza del suo parente delle Azzorre, che una volta dominava i nostri estati, l’Anticiclone Africano porta con sé masse d’aria molto calda.

Un Evento Oltre la Normale Calura Africana

Questa volta, tuttavia, ci aspettiamo un evento che va oltre la normale calura africana. Questo è dovuto a un anomalo afflusso di aria rovente proveniente direttamente dal cuore del deserto del Sahara. In altre parole, dovremmo prepararci per un periodo di calore estremo, con temperature che potrebbero avvicinarsi alla soglia dei 50°C.

Le Zone Più Colpite

Il periodo più caldo si verificherà tra Lunedì 24 e Martedì 25. Le aree più colpite saranno il Sud e le due isole maggiori. La Sicilia sarà la regione più calda, con temperature che potrebbero raggiungere i 45/46°C. Nel resto del Sud, in Sardegna e in alcune zone interne del Centro, si prevedono picchi di 40°C, come a Roma e prossimi a tale valore a Firenze.

Le Previsioni per il Nord

Se si sale verso il Nord, le temperature saranno inferiori, infatti, dopo una prima parte di lunedì molto calda, specie in nella Valle Padana, sono attesi temporali dal pomeriggio e nottata, con fenomeni che potrebbero, ancora una volta, assumere forte intensità, con anche grandinate.

Possibili Cambiamenti in Arrivo?

Ci sono segnali di un possibile cambiamento meteo all’orizzonte? Da metà settimana l’alta pressione africana perderà forza con un drastico abbassamento della temperatura. Il cambiamento potrebbe avere conseguenze per fenomeni meteo estremi, quindi con violenti temporali.

Conclusione

In conclusione, quella in atto è un’ondata di calore estrema nel nostro Paese, con temperature oltre i 40 gradi su ampi territori non sono affatto normali. Però, in vista di ampie variazioni, continueremo a monitorare la situazione meteo e a fornire aggiornamenti.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sul meteo.