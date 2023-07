Le previsioni meteo degli ultimi tempi sembrano essere diventate un incubo per molti. La fine dell’afa estiva, un tempo attesa con ansia, è ora accolta con un sospiro di sollievo. Certo, ci sono ancora coloro che apprezzano il caldo torrido, ma la maggior parte delle persone sembra essere ormai esasperata da queste temperature. E, a dirla tutta, un clima così estremo non sembra adatto al nostro Paese.

Non è più l’estate di una volta: lo conferma la climatologia

Quello che stiamo vivendo non può più essere definito estate. Non è più quel clima mite e stabile tipico dell’anticiclone delle Azzorre. In passato, l’anticiclone delle Azzorre portava un tempo stabile, ma non eccessivamente caldo, con la formazione di cumuli di calore che potevano generare qualche temporale isolato. Il cielo era generalmente azzurro e limpido, le temperature minime raramente superavano i 20 gradi, mentre le massime difficilmente raggiungevano i 30, al massimo 32 o 33.

Il dominio degli anticicloni africani

Ma ora, con gli anticicloni africani che diventano sempre più potenti e invasivi, in casi estremi le temperature minime possono avvicinarsi ai 30 gradi e le massime possono facilmente superare i 40. Ma possiamo ancora chiamare questo estate? O è più appropriato definirlo un vero e proprio inferno sulla terra?

Quanto durerà questo caldo intenso? Le previsioni non sono rassicuranti

La risposta è preoccupante. Stiamo vivendo un’ondata di calore eccezionale. Abbiamo già anticipato che un rapido indebolimento dell’alta pressione africana potrebbe portare a forti temporali sul Nord Italia, mentre al sud del fiume Po la situazione rimarrà pressoché invariata.

Il caldo persiste al Sud

Il caldo continuerà a dominare incontrastato nel Meridione, dove si prevede un evento climatico veramente storico ed eccezionale. Non possiamo prevedere con certezza se verranno battuti record di temperatura secolari, poiché questo dipende anche da fattori locali. Tuttavia, possiamo affermare con sicurezza che l’ondata di calore sarà particolarmente lunga per le regioni meridionali.

Temporali al Nord

Non che le regioni settentrionali godano di temperature fresche, ma almeno occasionalmente qualche temporale violento dovrebbe interrompere il caldo per qualche ora. Ma sembra che ormai ci siamo abituati a questo tipo di clima estremo.

In conclusione, le previsioni meteo ci presentano un quadro preoccupante, con un’estate che sembra aver perso la sua identità a causa degli anticicloni africani sempre più invasivi. Il caldo intenso sembra destinato a persistere, soprattutto al Sud, mentre al Nord si prevedono temporali violenti. Un cambiamento climatico che ci costringe a rivedere le nostre abitudini e a cercare nuove strategie per affrontare l’estate.