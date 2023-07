Le previsioni meteo indicano che l’attuale ondata di calore che sta colpendo l’Italia non darà tregua per almeno un’altra settimana. Inoltre, le condizioni climatiche sono destinate a peggiorare a causa dell’arrivo di un flusso di aria calda sub-tropicale proveniente dal cuore del Sahara, che si dirigerà verso il centro-sud e le isole principali del paese.

Intensificazione del calore

Il calore, già insopportabile, si intensificherà ulteriormente nei prossimi giorni. Le temperature potrebbero raggiungere livelli eccezionali, forse addirittura storici, in alcune aree del sud e delle isole principali. Tra mercoledì 19 e martedì 25, si prevede un calore estremo, con temperature che potrebbero superare i 44-45°C in diverse località interne, lontane dal mare, come Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Isoterme estreme in alta quota

Questa massa d’aria sub-tropicale, ormai in arrivo, sarà caratterizzata da temperature in alta quota (circa 1600 metri) vicine ai 27-28°C. Questi valori sono estremi per quell’altitudine! Naturalmente, tali temperature si rifletteranno rapidamente al suolo, dove il termometro supererà facilmente i 40-41°C, soprattutto nelle zone lontane dal mare.

Inizio della prossima settimana esagerato

Se ciò non bastasse, la temperatura potrebbe salire ancora di più tra il 24 e 25 Luglio. All’inizio della prossima settimana, potrebbe arrivare sul centro-sud e le isole principali un’isoterma straordinaria di +30°C a 1600 metri. Questa è solo una previsione al momento, ma non è del tutto infondata. In queste condizioni, le temperature al suolo potrebbero raggiungere i 46-47°C nelle aree interne del sud, mentre sulle coste avremmo temperature attorno ai 35-40°C con alti livelli di umidità.

Possibile rinfrescata in arrivo?

L’inizio della prossima settimana potrebbe segnare l’apice di questa lunga ondata di calore africano. Dopo il 25 Luglio, sembra emergere l’ipotesi di un generale raffreddamento su tutta l’Italia grazie all’avanzata di un fronte fresco atlantico.

Grandine, temporali e aria fresca in arrivo?

Questa perturbazione potrebbe eliminare gran parte del calore eccessivo accumulato nei giorni precedenti, causando una significativa diminuzione delle temperature. Il calo termico, ovviamente, avverrebbe attraverso forti temporali, piogge torrenziali e grandinate.

Fenomeni meteo estremi previsti

Data l’enorme quantità di energia che sarà presente sul territorio italiano, è ragionevole aspettarsi fenomeni meteo estremi al passaggio dell’aria fresca.

Conclusione

In sintesi, le previsioni meteo indicano un’intensificazione del calore nei prossimi giorni, con temperature che potrebbero raggiungere livelli storici. Tuttavia, dopo il 25 Luglio, potrebbe verificarsi un generale raffreddamento accompagnato da fenomeni meteo estremi.