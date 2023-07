Nonostante un recente calo delle temperature dovuto al passaggio di una rapida perturbazione atlantica, l’Estate in Italia è in pieno svolgimento. Le temperature attuali sono in linea con le medie stagionali, rendendo il calore diurno piacevole e le notti fresche. Tuttavia, le condizioni meteo sono destinate a cambiare molto presto.

La prossima settimana vedrà un caldo anticiclone dominare il centro-sud dell’Italia e le isole principali, mentre il nord dovrà affrontare nuovamente correnti occidentali instabili, portatrici di piogge e temporali. In altre parole, l’Italia sarà divisa in due. Le temperature, tuttavia, saranno in linea con la stagione o leggermente superiori alla media nel sud. Senza dubbio farà caldo, ma è normale considerando che siamo in Luglio.

Il Futuro dell’Estate

Ma l’Estate continuerà così anche in futuro? Sembra che il destino sia già stato deciso, come indicato da tutti i centri di calcolo. L’anticiclone nord-africano tenderà gradualmente a espandersi verso nord, fino a coprire gran parte della Penisola. Questo potrebbe avvenire intorno all’8 Luglio, quando avrà inizio la seconda intensa ondata di calore della stagione.

Incognite sulle Previsioni

Ci sono ancora molte incertezze da risolvere, in particolare riguardo la precisa posizione dell’alta pressione subtropicale e soprattutto la sua intensità. Nonostante queste incertezze, l’espansione dell’alta pressione sul Mediterraneo sembra ormai certa: quindi, con questo segnale, possiamo considerare molto improbabili eventuali perturbazioni atlantiche piene di maltempo.

Impatto del Caldo Intenso

Il caldo più intenso dovrebbe interessare le regioni tirreniche e le isole principali, mentre sul lato adriatico e ionico potremmo aspettarci giornate calde ma senza eccessi. Tuttavia, come specificato in precedenza, è ancora troppo presto per dare certezze, considerando che manca quasi una settimana all’inizio della presunta ondata di calore.

Conclusione

In conclusione, l’Estate italiana è in pieno svolgimento con temperature piacevoli e notti fresche. Tuttavia, le previsioni indicano un cambiamento imminente con l’arrivo di un’onda di calore intenso. Gli aggiornamenti meteo nei prossimi giorni forniranno un quadro più chiaro della situazione.