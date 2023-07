La situazione meteo in Italia è attualmente dominata da un’ondata di calore intensa e prolungata. Le previsioni non sono ottimistiche, con un aumento delle temperature previsto nei prossimi giorni.

Anticiclone Africano e le Sue Conseguenze

L’anticiclone africano sta spingendo ampie masse d’aria calda sub-tropicale, provenienti direttamente dal deserto del Sahara, verso l’Italia. Questo fenomeno sta interessando l’intera penisola, dalla Val Padana alla Sicilia, senza alcuna esclusione. Tra lunedì e giovedì, il calore sarà intenso, fastidioso e insopportabile.

Variazioni di Temperatura in Base alla Posizione Geografica

Le temperature varieranno a seconda della posizione geografica e della morfologia del territorio. Le zone interne del sud e delle isole maggiori saranno le più colpite dalle alte temperature. Tra martedì e giovedì, si prevedono temperature comprese tra i 40 e i 44°C. Questi valori, estremamente alti, si manterranno per più giorni consecutivi, rendendo questa ondata di calore una delle più potenti degli ultimi anni e decenni.

Caldo Intenso nel Prossimo Weekend

Il caldo estremo potrebbe persistere nel centro, sud e isole maggiori anche nel prossimo weekend, ovvero tra il 21 e il 23 Luglio. Si prevedono temperature eccezionali sia di giorno che di notte, con picchi isolati di 45°C in Sardegna, Sicilia, Puglia e Calabria. Queste temperature estreme e storiche potrebbero minacciare i record di caldo raggiunti in Italia negli anni passati. Le notti saranno particolarmente insopportabili sulle coste e le pianure, con temperature minime che potrebbero non scendere sotto i 28-30°C.

Cambiamento Climatico Previsto

Fortunatamente, si intravede un cambiamento nel meteo. A partire da venerdì 21, le temperature potrebbero iniziare a scendere al Nord, tornando alla normalità nel corso del prossimo weekend. Questo calo termico potrebbe portare con sé potenti temporali e grandinate.

Attesa per il Resto d’Italia

Per il resto d’Italia, potrebbe essere necessario attendere fino al 25 Luglio. Prima di questa data, non si prevedono particolari cambiamenti del meteo. Nuovi aggiornamenti prospettano una nuova ondata di calore estremo, forse anche peggiore di quella attuale.

Conclusione

In conclusione, l’Italia sta affrontando un’ondata di calore intensa e prolungata, con temperature che raggiungono livelli record. Tuttavia, si prevede un cambiamento nel meteo a partire dal 21 Luglio al nord e dal 25 Luglio per il resto del paese.