Il meteo sta subendo un’intensificazione del caldo africano, con le regioni meridionali e le isole maggiori che ne risentiranno maggiormente. L’anticiclone nord-africano è il principale artefice di questa fase estrema che pare possa protrarsi fino al termine della seconda decade di Luglio.

Il ritorno dell’anticiclone africano

Durante la prima parte dell’estate, tra Giugno e i primi giorni di Luglio, l’anticiclone africano è rimasto in gran parte distante dall’Italia, con l’eccezione di un breve periodo attorno al Solstizio d’Estate, durante la prima intensa ondata di calore stagionale. Ora, l’anticiclone si è risvegliato e si prepara a colpire gran parte della penisola con un’ondata di calore molto più intensa e duratura rispetto alla precedente.

Una settimana di calore estremo

Il nucleo dell’anticiclone nord-africano sta letteralmente spostando la sua posizione. Nei prossimi sette giorni si trasferirà nel Mediterraneo, portando con sé il suo immenso serbatoio di calore. Quest’aria calda, tipica del deserto del Sahara, dove solitamente risiede per lunghi periodi estivi, causerà un notevole aumento delle temperature in Italia, molto più marcato e pesante rispetto a quello attuale. Il calore diventerà eccessivo in tutto il centro-sud e le isole maggiori, con temperature che potrebbero superare i 40°C, raggiungendo addirittura i 43-44°C nelle zone più interne e lontane dal mare.

Umidità e calore: una combinazione insopportabile

Oltre alle elevate temperature sahariane, il Mediterraneo fornirà un contributo significativo: l’umidità. L’evaporazione costante dei mari, in assenza di ricambi d’aria, favorirà un considerevole accumulo di umidità sulle coste e nelle pianure. Giorno dopo giorno, l’umidità aumenterà, rendendo il calore sempre più afoso e insopportabile. L’intera seconda decade di Luglio rischia di essere caratterizzata da queste pessime condizioni meteo, molto distanti dall’ideale Estate mediterranea.

Conclusione

In sintesi, l’Italia sta affrontando un’intensificazione del caldo africano, con l’anticiclone nord-africano che si sta spostando nel Mediterraneo, portando con sé un’ondata di calore estremo. Questo, combinato con l’umidità del Mediterraneo, sta creando condizioni meteo pesanti, particolarmente nel centro-sud e nelle isole maggiori. L’intera seconda decade di Luglio rischia di essere caratterizzata da queste condizioni meteo avverse.