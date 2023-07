La situazione meteo attuale è caratterizzata da un calore sempre più intenso e soffocante. Questo è dovuto all’anticiclone africano che si è stabilizzato sul Mediterraneo e che non si prevede si muova per almeno un altro periodo di 8-10 giorni.

Il processo di evaporazione

Quando un anticiclone di tale intensità si posiziona su una superficie acquatica come il Mediterraneo, si innesca un processo di evaporazione incessante e inarrestabile. Questo processo rilascia nell’atmosfera grandi quantità di umidità. L’umidità non ha vie di fuga, dato che non ci sono venti esterni all’anticiclone che potrebbero purificare l’aria.

Accumulo di umidità e aumento del calore

Per questa ragione, l’umidità tende a concentrarsi nell’aria, sopra il Mediterraneo, e gradualmente si diffonde verso le coste e le pianure, causando un aumento inevitabile dell’umidità relativa dell’aria. Di conseguenza, giorno dopo giorno, l’aria diventa sempre più umida e il calore sempre più soffocante e insostenibile. Questa condizione diventa particolarmente gravosa durante la sera e la notte nelle aree costiere, dove l’umidità raggiunge i livelli massimi della giornata.

Previsioni per la prossima settimana

Picco di calore estremo

Il culmine del calore, al momento, è previsto tra martedì 18 e giovedì 20. Questi tre giorni potrebbero essere i più caldi degli ultimi anni, con temperature che potrebbero toccare i 43-44°C nelle zone interne del centro-sud e delle isole maggiori. Stiamo parlando di temperature straordinarie, che potrebbero sfidare i precedenti record di calore registrati negli ultimi decenni.

Possibilità di un cambiamento

Per un cambiamento delle condizioni meteo, sarà necessario attendere ancora molto, probabilmente almeno altri 8-10 giorni. Fino al 22 Luglio, infatti, sarà molto difficile che il calore opprimente venga spazzato via da possibili perturbazioni che purtroppo non si prevedono.

Dal 22 Luglio in poi, tuttavia, le probabilità di un cambiamento aumentano. Un fronte fresco proveniente dal nord Atlantico potrebbe invadere il nord con piogge e temporali, e potrebbe estendersi tra il 23 e il 24 Luglio anche al resto d’Italia, riuscendo almeno a riportare le temperature alla media del periodo.

In conclusione, l’attuale situazione meteo è caratterizzata da un calore intenso e soffocante, dovuto all’anticiclone africano. Le previsioni indicano un possibile cambiamento a partire dal 22 Luglio, con l’arrivo di un fronte fresco dal nord Atlantico. Tuttavia, queste sono solo tendenze che necessitano di ulteriori conferme.