Preparatevi, amanti del clima temperato! Nei prossimi giorni, l’Italia sarà investita da un’ondata di calore senza precedenti. Alcune regioni potrebbero persino registrare temperature record, mai viste da decenni.

Il colpevole: l’anticiclone africano

Non è un semplice tentativo di catturare la vostra attenzione. Le previsioni meteo indicano che farà davvero molto, molto caldo. Il responsabile di questo fenomeno è l’anticiclone africano, che sarà ulteriormente rafforzato da correnti d’aria ancora più calde provenienti direttamente dal Sahara.

Quando e dove farà più caldo?

Andiamo con ordine e cerchiamo di capire subito dove e quando le temperature saranno più elevate. Dopo un fine settimana in cui i termometri inizieranno a salire, la fase più calda si attiverà all’inizio della prossima settimana, raggiungendo il suo picco tra Martedì 18 e Venerdì 21 Luglio.

La durata dell’ondata di calore

Non possiamo ignorare la durata prevista di questa intensa ondata di calore, che si prevede sarà eccezionale. La previsione attuale indica che l’ondata di calore potrebbe durare per tutta la settimana. Una possibile attenuazione delle temperature potrebbe verificarsi al Nord durante il weekend, ma questa è solo una ipotesi preliminare e non del tutto affidabile.

Le regioni più colpite

Nel corso di questa ondata di calore, la parte più calda dell’alta pressione africana colpirà soprattutto le regioni del Sud, del Centro e le due isole maggiori, la Sardegna e la Sicilia. Potremmo assistere a temperature che potrebbero raggiungere i 50°C, in particolare in Sardegna, Sicilia, alcune zone della Puglia e della Calabria.

Il caldo nel resto del Paese

Ma il caldo si farà sentire seriamente anche nel resto del Paese, con picchi di 42/43°C anche al Centro, come a Roma e Firenze. Al Nord, le temperature saranno leggermente più basse, ma potrebbero comunque raggiungere i 40°C in alcune zone della Valle Padana.

Valori eccezionali per i nostri standard climatici

Non c’è modo di negarlo, stiamo parlando di temperature eccezionalmente alte per i nostri standard climatici. Questa ondata di calore rappresenta un evento senza precedenti, che potrebbe avere un impatto significativo sulla vita quotidiana di tutti noi.

In conclusione, l’Italia si prepara ad affrontare un’ondata di calore senza precedenti, con temperature che potrebbero raggiungere e superare i 50°C in alcune regioni. L’anticiclone africano, alimentato da correnti d’aria calda sahariana, è il responsabile di questo fenomeno. Continueremo a monitorare le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.