Il mese di Luglio ha preso il via con un meteo notevolmente instabile, simile a quello di Giugno, con temperature calde ma non eccessive. Questo è stato possibile grazie alle correnti atlantiche occidentali che hanno mantenuto il calore a livelli termici tollerabili, più o meno in linea con la media stagionale. Tuttavia, le previsioni meteo indicano un imminente cambiamento, con l’arrivo di un vero e proprio ribaltamento climatico. Come anticipato, l’Anticiclone Africano sta per fare il suo ritorno sull’Italia, portando con sé una nuova e intensa ondata di calore e ponendo fine alla fase instabile recente.

Il Debutto dell’Ondata di Calore

I primi effetti si fanno con un significativo aumento delle temperature sulle Isole Maggiori. Tuttavia, il cambiamento sarà più evidente a partire dal weekend, con l’avanzamento del vasto promontorio nord-africano verso l’Italia peninsulare. Domani, le temperature saliranno in tutto il paese, raggiungendo valori nettamente superiori alla media quando si prevedono i primi 35-36 gradi da nord a sud. Ma attenzione, in Sardegna già i 40 gradi in varie località.

Il Picco del Caldo la Settimana Prossima

Questo è solo l’inizio: il vero caldo arriverà all’inizio della prossima settimana, quando l’Anticiclone Africano si intensificherà e il clima diventerà ancora più torrido. Da Lunedì a Mercoledì/Giovedì potremmo sperimentare i giorni più caldi, con temperature che facilmente raggiungeranno i 35-38 gradi da nord a sud, superando addirittura i 40 gradi sulle Isole! Anche le notti diventeranno sempre più calde: in molte città sarà difficile scendere sotto i 26-25 gradi.

Quanto Durerà? Rischio di Persistenza

È legittimo chiedersi quanto durerà questa ondata di caldo africano, poiché sopportare temperature così elevate per molti giorni non sarà facile, soprattutto per coloro che rimangono in città o vivono in aree esposte al caldo. Purtroppo, non possiamo ancora rispondere con certezza a questa domanda. Tuttavia, possiamo dire che le previsioni dei modelli matematici più autorevoli non sono incoraggianti: l’Anticiclone Africano potrebbe persistere per gran parte della prossima settimana, mantenendo condizioni di caldo intenso almeno fino al prossimo weekend. Successivamente, verso la metà del mese e oltre, si intravedono segnali di un possibile abbassamento del flusso atlantico che potrebbe portare un po’ di fresco a partire dal Nord Italia. Ma siamo nel lungo termine e saranno necessari ulteriori aggiornamenti per capire se questo scenario si realizzerà effettivamente.

Conclusione

In conclusione, non si tratta di un’ondata di caldo di breve durata, come quella che abbiamo sperimentato a Giugno. Questa volta, l’Anticiclone Africano sembra essere molto più serio. Pertanto, è importante prepararsi per un periodo di caldo intenso e persistente. Continueremo a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti sul meteo.