Le previsioni meteo per la prossima settimana indicano un aumento significativo delle temperature in tutta l’Italia. Un Anticiclone subtropicale di origine africana si sta avvicinando alla penisola, portando con sé un’ondata di calore che si prevede sarà particolarmente intensa.

Il calore arriva nel weekend

L’Anticiclone raggiungerà l’Italia nel corso del prossimo weekend, causando un incremento termico che si farà sentire prima sulle Isole Maggiori (già da ieri) e successivamente sul resto del paese (oggi e Domenica). Le temperature previste saranno intorno ai 33-35 gradi in molte aree. In Sardegna toccati i 40 gradi a Sassari.

Il picco di calore

Ma il calore del weekend sarà solo l’antipasto. Nel corso della prossima settimana, l’arrivo di aria calda sul nostro paese diventerà ancora più marcato e intenso. Secondo le ultime analisi dei modelli meteorologici, l’ondata di calore si intensificherà su tutta l’Italia tra Lunedì e Martedì, con un ulteriore aumento delle temperature. Il picco sarà raggiunto nella fase centrale della settimana, intorno a Mercoledì/Giovedì, quando le temperature raggiungeranno livelli eccezionalmente alti, soprattutto al Centro-Sud.

Temperature roventi

Il calore si farà sentire in tutto il paese con temperature estremamente alte nel corso della prossima settimana. Ci aspettiamo temperature generalmente superiori ai 32-33 gradi, con picchi di 35-37 gradi al Nord, 38-40 gradi al Centro-Sud. In Sardegna si prevedono addirittura punte locali di 42-44 gradi. Le temperature saranno più basse nelle aree costiere, ma l’umidità più elevata renderà il caldo ugualmente opprimente, se non di più, soprattutto durante le ore serali.

Prospettive per la fine della settimana

Il caldo intenso e l’afa, molto probabilmente, continueranno anche negli ultimi giorni della settimana, almeno al Centro-Sud. Al Nord, invece, l’Anticiclone potrebbe perdere un po’ di forza e potrebbero insinuarsi correnti relativamente più fresche di origine atlantica, soprattutto a partire da Giovedì/Venerdì. Questo potrebbe portare a una diminuzione delle temperature e al ritorno di qualche temporale, soprattutto sulle Alpi ma anche sulla Pianura Padana. In sostanza, il clima rimarrà caldo, ma non così estremo come al Centro e al Sud.

Stime delle temperature massime della prossima settimana

Le stime delle temperature massime per la prossima settimana indicano valori molto alti in tutto il paese. Ad esempio, si prevedono 44°C a Foggia, 43°C a Olbia, Catania e Sanluri, 42°C a Benevento, Caltanissetta, Cosenza, Matera, Villacidro, Carbonia e Iglesias, e così via. Le temperature più basse, intorno ai 32-33°C, si prevedono a Venezia e Biella, mentre a Belluno si prevedono 30°C.

Conclusione

In conclusione, le previsioni meteo per la prossima settimana indicano un’ondata di calore intensa e prolungata in tutta l’Italia, con temperature che in molte aree supereranno i 40 gradi. Il caldo sarà particolarmente intenso al Centro-Sud, mentre al Nord si prevede una leggera diminuzione delle temperature verso la fine della settimana.