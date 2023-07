Le nostre previsioni meteo avevano già segnalato in precedenza l’arrivo di un’ondata di calore intensa. Per altro questa si sta già manifestando. Molti lettori, preoccupati, ci chiedono se esiste già una data prevista per la fine di questo periodo caldo. Analizziamo i modelli per capire quando potrebbe esserci un abbassamento delle temperature.

Alcuni lettori si lamentano poiché ritengono che annunciare il caldo possa indurre ansia, mentre altri sottolineano che è naturale che in estate le temperature salgano. Tuttavia, da parte nostra, ci siamo sempre impegnati a fornire un’informazione oggettiva, analizzando le cause e i dati concreti del meteo. Il caldo che stiamo sperimentando, e che continueremo a sperimentare, è anomalo per il nostro clima. Anche se la nostra (di tutti noi e voi) esperienza di vita ci offre dei ricordi, con il tempo questi tendono a sbiadire, mentre i numeri rappresentano un valore preciso. Ecco perché ci concentriamo sui principali parametri che definiscono l’intensità del caldo: temperatura, umidità, ventilazione e consideriamo anche l’isola di calore urbano, accresciuta rispetto ad alcuni decenni fa.

Da temporali violenti a calore estremo

Un Luglio anomalo

In un precedente articolo, abbiamo analizzato le variazioni climatiche di questi giorni. Il mese di Luglio si è rivelato particolarmente anomalo, iniziando con numerose precipitazioni temporalesche e proseguendo con un’ondata di calore estrema.

Questa ondata di calore sarà notevole non solo per la sua intensità, ma anche per la sua estensione e durata. Un fenomeno tipico degli ultimi anni, che fino a cinquant’anni fa sarebbe stato impensabile, ma che ora sta diventando la norma.

Le piogge recenti, invece di essere considerate un fenomeno naturale, sono state percepite come un “anno senza Estate”. Ma questa affermazione non è corretta. Purtroppo, la nostra memoria è breve e l’estate può trasformarsi in un vero e proprio inferno.

La durata del caldo intenso

La risposta è: molti giorni. Sfortunatamente, non esiste una data ufficiale per la fine del caldo. Alcuni modelli prevedono l’arrivo di una breve perturbazione Giovedì 13 Luglio, ma si tratterebbe solo di alcuni temporali, anche intensi, nelle aree a nord del Po. Quindi, non in tutto il Nord. Non parliamo poi del Centro o del Sud, dove il caldo continuerà senza interruzioni. Le regioni che beneficeranno del peggioramento, subiranno anche dei danni per i violentissimi temporali.

Sfortunatamente, i periodi di calore estremo e prolungato stanno diventando la nuova normalità. Non c’è nulla di normale in questo, perché non dovrebbero far parte del nostro clima. Temperature di 40 gradi diffuse, con picchi anche di 45 o 47, dovrebbero essere eccezioni molto rare.

Fino a cinquant’anni fa, queste temperature si verificavano una volta ogni 50 anni. Ora, non solo si verificano quasi ogni anno, ma anche più volte nello stesso anno! È evidente che il cambiamento climatico sta avendo un impatto significativo anche nel nostro Paese, soprattutto in estate.

Conclusione

In conclusione, le previsioni meteo indicano un’estate caratterizzata da un calore intenso e prolungato, un fenomeno che sta diventando la nuova normalità a causa del cambiamento climatico. Nonostante le previsioni di brevi perturbazioni, il caldo sembra destinato a continuare senza interruzioni in molte parti del Paese.